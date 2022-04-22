Маємо перемогти ворога та забезпечити нові можливості для подальшого сталого розвитку, – Валерій Безус

Обновлено: Апрель 22, 2022.

Маємо перемогти ворога та забезпечити нові можливості для подальшого сталого розвитку, – Валерій Безус

Маємо перемогти ворога та забезпечити нові можливості для подальшого сталого розвитку, – наголосив Голова Держенергоефективності Валерій Безус під час дискусії «Санкції проти росії. Яка нова роль української економіки?», ініційованої діловою спільнотою «Energy Club».

«Я впевнений, що ми маємо не лише перемогти зло, а й запровадити подальший розвиток, відкриваючи нові можливості та роблячи нашу майбутню перемогу сталою (sustainable)», — повідомив Валерій Безус.

За словами Голови, така перспектива, як взаємовигідний розвиток української енергетики у якості важливої складової усього енергетичного сектору ЄС, є раціональною.

Для сталого розвитку цього сектору «Energy Club» оголосило свою нову ініціативу — заснування спеціального фонду підтримки відновлення енергетики України.

Основна ідея – забезпечити найкращі та найбільш енергоефективні практики з точки зору сталих бізнес-моделей та можливостей сталого розвитку для подальшої розбудови енергетичного сектору.

Важливо розуміти, що є багато проблем, пов’язаних не лише із пошкодженим або зруйнованим обладнанням, а й з питаннями технічного регулювання, технічної політики, законодавчого поля.

«Ми маємо велике поле роботи, щоб надати бізнесу можливості для впровадження дієвих моделей державно-приватного партнерства, без чого ефективна модернізація енергетичного сектору неможлива», — прокоментував Голова ініціативу Energy Club.

Учасники дискусії також наголосили, що необхідно посилити енергетичні санкції з боку ЄС на росію, впровадити нафтове та газове ембарго, водночас розвивати проекти «зеленої» енергетики та енергоефективності.

Нагадаємо, за даними ЄС, близько 40% газу та 25% нафти, що споживає Європа, мають російське походження. Міністр енергетики України у своєму блозі у виданні «НВ» зауважив: «Повна відмова від російських енергоносіїв — це, фактично, «мати всіх санкцій». Європейці заплатять за це трохи більшими рахунками за опалення і світло. Ми платимо тисячами вбитих, поранених і скалічених, зруйнованими будинками, осиротілими дітьми…»

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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