Норвезька Nel відкрила повністю автоматизовану електролізну фабрику 500 МВт

Обновлено: Апрель 22, 2022.

Норвезька Nel відкрила повністю автоматизовану електролізну фабрику 500 МВт

Норвезький виробник електролізерів Nel оголосив про відкриття «цілком автоматизованої» фабрики в Херейє. Вона зможе виробляти 500 МВт електролізерів на рік. Це заплановане розширення, про яке йшлося давно.

У січні минулого року норвезька компанія пообіцяла зробити зелений відновлюваний водень таким же дешевим або дешевшим у виробництві, ніж водень на основі природного газу – до 2025 року ціна на зелений H2 має становити 1,5 долара за кілограм.

У заяві, випущеній з нагоди відкриття нового заводу, ця амбітна мета підтверджується.

«Секрет полягає в масштабуванні та автоматизації, які знижують питому вартість виробництва електролізерів, як ніколи раніше», — наголошується в опублікованій заяві. «Половину необхідної нам економії буде отримано за рахунок розширення масштабів та підвищення ефективності виробництва. Решта буде отримана за рахунок ефекту масштабу та ефективного промислового партнерства», — говорить Йон Андре Лекке, генеральний директор Nel.

Потужності заводу можуть бути розширені до 2 ГВт, а до 2025 Nel хоче довести свої виробничі потужності до розмірів, що дозволяють випускати 10 ГВт електролізерів на рік, «якщо цього вимагатиме ринок».

Джерело: https://elektrovesti.net/80155_norvezka-nel-vidkrila-povnistyu-avtomatizovanu-elektroliznu-fabriku-500-mvt

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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