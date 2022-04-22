Норвезька Nel відкрила повністю автоматизовану електролізну фабрику 500 МВт

Норвезький виробник електролізерів Nel оголосив про відкриття «цілком автоматизованої» фабрики в Херейє. Вона зможе виробляти 500 МВт електролізерів на рік. Це заплановане розширення, про яке йшлося давно.

У січні минулого року норвезька компанія пообіцяла зробити зелений відновлюваний водень таким же дешевим або дешевшим у виробництві, ніж водень на основі природного газу – до 2025 року ціна на зелений H2 має становити 1,5 долара за кілограм.

У заяві, випущеній з нагоди відкриття нового заводу, ця амбітна мета підтверджується.

«Секрет полягає в масштабуванні та автоматизації, які знижують питому вартість виробництва електролізерів, як ніколи раніше», — наголошується в опублікованій заяві. «Половину необхідної нам економії буде отримано за рахунок розширення масштабів та підвищення ефективності виробництва. Решта буде отримана за рахунок ефекту масштабу та ефективного промислового партнерства», — говорить Йон Андре Лекке, генеральний директор Nel.

Потужності заводу можуть бути розширені до 2 ГВт, а до 2025 Nel хоче довести свої виробничі потужності до розмірів, що дозволяють випускати 10 ГВт електролізерів на рік, «якщо цього вимагатиме ринок».

Джерело: https://elektrovesti.net/80155_norvezka-nel-vidkrila-povnistyu-avtomatizovanu-elektroliznu-fabriku-500-mvt