Снижение экспорта бензина в Европу может вызвать рост цен на него в России

Бензин и дизель в рознице перестали дорожать с конца февраля. До этого момента цены на АЗС шли вверх почти непрерывно с конца 2020 года. Прекращение роста стоимости топлива совпало с началом снижения его экспорта в страны Европы и США, что увеличило предложение на внутреннем рынке.

Об этом сообщает nangs.org

Казалось бы, этому можно только порадоваться. В прошлом году, например, несмотря на все усилия правительства, розничные цены на топливо немного обогнали инфляцию, а оптовые побили многолетние рекорды. Но проблема в том, что многие российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получали основные доходы именно с экспорта нефтепродуктов — бензина, дизеля и мазута. За границу из России уходила в 2021 году почти половина переработанной нефти (137 млн из 280,7 млн тонн). В основном это было дизельное топливо и мазут. А поставлялась значительная их часть в западные страны.

Потеря части прибыли НПЗ усугубится снижением объемов переработки нефти, поскольку на внутреннем рынке столько топлива просто не требуется. Оставшаяся часть продаваться в России будет по ценам ниже, чем на экспорт, то есть приносить меньше доходов предприятиям. В результате новый баланс спроса и предложения будет найден, но учитывая снижение доходов НПЗ, они постараются компенсировать уменьшение оборота, повышая оптовые цены на топливо, которые потянут за собой розничные.

Это уже происходит с дизельным топливом. От общих объемов производства на экспорт уходило около 50% (большая часть — в Европу), оптовые цены в начале марта опустились до минимума 2020 года, но сейчас уже вернулись почти к максимуму. Причем цены на нефть за этот период снизились на 10%, как и экспортные нетбэки (цена поставки топлива в Европу с учетом налогов и доставки), к которым привязано ценообразование на оптовом рынке. С бензином пока такого не происходит, но он меньше зависит от экспорта, за границу уходило не больше 10% от всего объема производства.

В России работает демпфирующий механизм, компенсирующий из бюджета 68% по бензину и 65% по дизелю недополученных доходов НПЗ при отказе от экспорта и поставках на внутренний рынок. Но он возвращает только часть доходов, к тому же демпфер не может компенсировать снижение объемов переработки. В начале года компенсацию по демпферу планировали увеличить до 83%, но решение по этому вопросу пока отложили.

При этом, как отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, у правительства есть два ключевых рычага для снижения цен на АЗС — снижение акцизов и повышение минимального порога его продаж на бирже. На днях ФАС и минэнерго опубликовали совместный приказ, согласно которому минимальный порог будет повышен с 11% до 12% для бензина и с 7,5% д о 8,5% для дизельного топлива. Но полноценный эффект может дать повышение до 25% — в этом случае у владельцев независимых АЗС будет более широкий доступ к оптовым закупкам по приемлемым ценам. Что касается акцизов, то их можно снизить до уровня 2015 года, когда акциз на бензин и дизель пятого класса составлял 5530 и 3450 руб. за тонну (сейчас 13 793 и 9556 руб. за тонну соответственно). Эти меры дадут эффект вне зависимости от того, что будет происходить с экспортом у производителей нефтепродуктов.

Решением проблемы могло стать перенаправление экспорта из Европы на Восток, но найти покупателей на сырую нефть России проще, чем на нефтепродукты, поскольку, например, Китай и Индия являются их чистыми экспортерами, отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. По его мнению, по этой причине вероятен тренд на снижение объемов нефтепереработки в стране. А в такой ситуации эффективность некоторых НПЗ может оказаться под вопросом.

С точки зрения эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, отечественный рынок нефтепереработки ждет трансформация, в том числе в части ценообразования. Это произойдет по мере того как будет меняться географическая структура экспорта. Пока поставки в Европу сохраняют свое значение, привязка к ним будет оставаться, но со временем на фоне переключения поставок все большее значение будут иметь альтернативные индикаторы, считает эксперт.

Российским НПЗ, вероятно, придется существенно корректировать бизнес-модели, что будет увязано с более общим процессом корректировок деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний. Это может коснуться и соотношения экспорта нефти и нефтепродуктов, и изменений масштабов и продуктовой структуры потребностей внутреннего российского рынка, уточняет Курдин.