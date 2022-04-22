У Латвії планують збудувати сучасну АЕС

Комісія Сейму з питань народного господарства, аграрної, екологічної та регіональної політики підтримала у середу пропозицію щодо внесення до закону про енергетику норми, згідно з якою латвійський системний оператор зобов’язаний забезпечити необхідну інфраструктуру для будівництва атомної електростанції (АЕС) на території Латвії.

Також було підтримано запровадження норми, яка зобов’язує системного оператора забезпечити необхідну інфраструктуру для підключення АЕС до мережі системного оператора.

Депутат Карліс Шадурскіс на засіданні комісії висловив підтримку цій ідеї та закликав Латвію розпочати роботу з будівництва АЕС, вказавши на те, що ядерна енергія при правильному використанні та усуненні ризиків безпеки є «зеленою».

Депутат зазначив, що рішення в контексті атомної енергії іноді приймаються істерично, наприклад, Німеччина свого часу збільшила свою залежність від російського газу після аварії на станції Фукусіма в Японії.

Депутат Криш’яніс Фелдманс також підтримав пропозицію, зазначивши, що було б цікаво почути думку експертів з цього питання, де, в який термін і за скільки Латвія могла б побудувати АЕС.

При цьому він згадав, що необхідно почати роботу з громадськістю, щоб роз’яснювати людям, що йдеться про АЕС нової технології, а не про атомні реактори, які колись були в СРСР.

Представники комісії також підтримали пропозицію депутата Маріса Можвілло, згідно з яким Кабінету міністрів буде доручено оцінити відповідність нормативних актів та умов експлуатації АЕС у Латвії та подати до Сейму до 30 вересня 2022 року доповідь про доцільність будівництва АЕС. Під час проведення оцінки уряду необхідно враховувати геополітичну ситуацію, а також вартість та доступність енергоресурсів.

Джерело: elektrovesti.net