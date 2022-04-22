У Латвії планують збудувати сучасну АЕС

Обновлено: Апрель 22, 2022.

У Латвії планують збудувати сучасну АЕС

Комісія Сейму з питань народного господарства, аграрної, екологічної та регіональної політики підтримала у середу пропозицію щодо внесення до закону про енергетику норми, згідно з якою латвійський системний оператор зобов’язаний забезпечити необхідну інфраструктуру для будівництва атомної електростанції (АЕС) на території Латвії.

Також було підтримано запровадження норми, яка зобов’язує системного оператора забезпечити необхідну інфраструктуру для підключення АЕС до мережі системного оператора.

Депутат Карліс Шадурскіс на засіданні комісії висловив підтримку цій ідеї та закликав Латвію розпочати роботу з будівництва АЕС, вказавши на те, що ядерна енергія при правильному використанні та усуненні ризиків безпеки є «зеленою».

Депутат зазначив, що рішення в контексті атомної енергії іноді приймаються істерично, наприклад, Німеччина свого часу збільшила свою залежність від російського газу після аварії на станції Фукусіма в Японії.

Депутат Криш’яніс Фелдманс також підтримав пропозицію, зазначивши, що було б цікаво почути думку експертів з цього питання, де, в який термін і за скільки Латвія могла б побудувати АЕС.

При цьому він згадав, що необхідно почати роботу з громадськістю, щоб роз’яснювати людям, що йдеться про АЕС нової технології, а не про атомні реактори, які колись були в СРСР.

Представники комісії також підтримали пропозицію депутата Маріса Можвілло, згідно з яким Кабінету міністрів буде доручено оцінити відповідність нормативних актів та умов експлуатації АЕС у Латвії та подати до Сейму до 30 вересня 2022 року доповідь про доцільність будівництва АЕС. Під час проведення оцінки уряду необхідно враховувати геополітичну ситуацію, а також вартість та доступність енергоресурсів.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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