У Польщі призупинили рятувальну операцію на шахті через загрозу нових вибухів метану

На шахті “Пнювек” у Сілезькому воєводстві Польщі (південь країни) у п’ятницю зранку тимчасово відмовилися від подальшої рятувальної операції через небезпеку вибухів метану.
Під землею, де в середу і четвер сталися вибухи метану із летальними наслідками, ще перебуває семеро шахтарів, передає кореспондент Укрінформу.
“Прийнято рішення відмовитися від проведення рятувальної операції з метою підняття на поверхню семи гірників”, — повідомив Томаш Худи — голова правління Ястжембської вугільної компанії (JSW), до якої належить шахта “Пнювек”.
Він зазначив, що рятувальна операція здійснюватиметься у напрямку ізоляції вибухонебезпечної ділянки від решти частини шахти, щоб уникнути чергових жертв серед рятувальників. Водночас рятувальну операцію планується відновити після того, як стабілізується атмосфера в на аварійній ділянці шахти.
Джерело: Укринформ