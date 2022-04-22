Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку росії

Обновлено: Апрель 22, 2022.

Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку росії

Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.

Так, 16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.

Про це повідомляє прес-служба компанії

Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою.

Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу!
Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного терроризму рф, виводу військових формувань росії з терріторії ПАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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