Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку росії

Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.
Так, 16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.
Про це повідомляє прес-служба компанії
Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою.
Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу!
Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного терроризму рф, виводу військових формувань росії з терріторії ПАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС.