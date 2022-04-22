Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку росії

Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.

Так, 16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС.

Про це повідомляє прес-служба компанії

Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою.

Це черговий акт ядерного терроризму рф, що загрожує безпеці всього світу!

Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного терроризму рф, виводу військових формувань росії з терріторії ПАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС.