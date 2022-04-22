Збитки сектора відновлюваної енергетики в Україні можуть перевищити 1 млрд. доларів

Конфлікт між Росією та Україною завдав збитків українській інфраструктурі на суму до $63 млрд. Збитки сектора відновлюваної енергетики в Україні можуть перевищити 1 млрд. дол.

Такі дані озвучили аналітики компанії Verisk із посиланням на оцінки Київської школи економіки у колонці для видання Bulletin of the Atomic Scientists.

Поки що рано оцінювати збитки, але за даними Verisk, тільки потенційні застраховані збитки ВЕС в Україні становлять суму понад $750 млн. Потенційні додаткові збитки – ще як мінімум на $100 млн.

«Сукупні втрати від відновлюваних джерел енергії становитимуть трохи більше як $860, навіть без участі будь-яких додаткових компаній. Але оскільки потенційні втрати для сонячних установок нині невідомі, ще зарано говорити, якою може бути загальна сума», – вважають аналітики.

При цьому збитки, пов’язані з перериванням бізнесу, можуть коштувати дорожче, ніж фізичні збитки, особливо коли йдеться про політичне насильство, вважають експерти.

Проте, на думку аналітиків, хоча конфлікт між Росією та Україною став катастрофою для економічної та енергетичної безпеки України, але страхова галузь матиме можливість продемонструвати, як вона може допомогти у постконфліктному відновленні та реконструкції.

«Відновлення сектора відновлюваної енергетики в Україні, швидше за все, почнеться зі страховиків. Коли насильство припиниться, їм потрібно буде направити фахівців із врегулювання збитків до постраждалих районів для перевірки збитків, встановлення втрачених доходів та доходів, а також для розгляду претензій. Зокрема, для великих комерційних втрат, таких як енергетичні об’єкти. Це складний та трудомісткий процес», – зауважили у Verisk.

У компанії вважають, що попри все збитки можуть стимулювати загальне зростання галузі і продемонструвати, як вливання капіталу може допомогти спільноті (або країні) повернутися до нормального життя.

«Коли бойові дії в Україні закінчаться, розпочнеться робота страхової галузі, яка включатиме перевірку активів відновлюваної енергетики, пошкоджених під час конфлікту. Ще невідомо, чи досягне загальна сума $1 млрд, але це дорого коштуватиме, навіть якщо втрати залишаться нижчими за цей психологічний поріг. Проте важливим є те, що приплив страхового капіталу допоможе вирішити економічну складову стратегії енергетичної безпеки України. Ми сподіваємося, що реконструкція вітряних електростанцій допоможе Україні досягти своїх цілей у галузі відновлюваних джерел енергії до 2035 року та своїх планів щодо енергетичної безпеки», – підсумували аналітики.

Джерело: elektrovesti.net