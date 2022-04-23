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Цены на нефть ускорили падение

Обновлено: Апрель 23, 2022.

Цены на нефть ускорили падение

Цены на нефть продолжили падение в пятницу, 22 апреля, приближаясь к недельному падению на 4%. На нефть влияют перспектива повышения ставок, более слабый мировой рост и блокировками COVID-19 в Китае, что нанесло ущерб спросу, даже несмотря на то, что Европейский союз рассматривает эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 1,1%, до 107,16 долларов за баррель в, в то время как фьючерсы на американскую нефть снизились на 1,1%, до 102,62 долларов за баррель.

Оба эталонных контракта за неделю снизились примерно на 4,0%.

Это была наименее волатильная торговая неделя с тех пор, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, что привело к санкциям, которые сократили поставки российской нефти и вынудили страны-потребители высвободить рекордный объем нефти из резервных запасов.

Опасения по поводу российского конфликта, разжигающего инфляцию и замедляющего экономический рост, доминировали на торгах во второй половине недели, когда Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики почти на целый процентный пункт.

Управляющий центральным банком Китая И Ган заявил в пятницу, что вторая по величине экономика мира не застрахована от внешних потрясений, а также испытывает давление со стороны вспышек COVID.

К негативным настроениям в отношении нефти добавились заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в четверг, указывающие на агрессивное повышение процентных ставок, что привело к росту доллара США, что сделало нефть более дорогой для покупателей, держащих другие валюты.

«Опасения роста в Китае сегодня оказывают давление на цены на нефть в Азии, усугубляемые распродажей акций, охватившей рынки США в один момент, поскольку усилились опасения, что ужесточение ФРС может также подтолкнуть США к замедлению», — сказал Джеффри Халли, старший рыночный аналитик OANDA.

Но все это происходит в условиях жесткого рынка, который может столкнуться с еще более низким предложением, если Европейский союз введет запрет на российскую нефть.

Это возможное эмбарго, продолжающиеся санкции в отношении России и дефицит предложения, вызванный войной России против Украины, помогут ценам на нефть оставаться высокими в долгосрочной перспективе, считает Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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