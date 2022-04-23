Фінляндія обмежить імпорт електроенергії з Росії на третину

Фінська електромережна компанія Fingrid з неділі обмежить пропускну здатність у транскордонних з’єднаннях із Росією, внаслідок чого імпортна потужність знизиться з 1300 МВт до 900 МВт.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Експортна потужність із Фінляндії до Росії залишится на рівні 320 МВт.
«Рішення засноване на оцінці ризиків для енергосистеми в міжнародній обстановці, що змінюється», – повідомила Fingrid.
Це необхідно для забезпечення безпеки енергосистеми Фінляндії, зазначається у повідомленні.
Єдиним оператором експорту-імпорту електроенергії до РФ є «Інтер РАТ». Фінляндія є основним експортним ринком. У 2021 році до цієї країни було поставлено 8,2 млрд кВт.год електроенергії із загального експорту компанії в 21,77 млрд кВт.год.
При цьому частина фінських політиків виступає за повну відмову від постачання енергоносіїв з Росії, пише норвезьке галузеве видання Montel.