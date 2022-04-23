Газпрому прогнозують втрату третини експорту газу до Європи у 2022 році

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що на росію припадає близько 40% європейських поставок газу, але Захід намагається відмовитися від російських енергетичних потоків відколи країна розпочала повномасштабну війну проти України.
За словами аналітиків, плани стягнути плату за продаж газу «недружнім» країнам у рублях також підірвали перспективи експорту російського газу, оскільки Європа назвала це «шантажом» і майже одностайно відмовилася виконувати ці вимоги.
Керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон сказав, що обсяги експорту можуть скоротитися ще більше «через прагнення з боку покупців стати менш залежними від росії або … через розбіжності щодо того, якою валютою за газ потрібно платити».
Він також не виключив припинення потоків через Україну, якщо воєнні дії завадять безпечній роботі газопроводів.
За інформацією Reuters, найбільшими споживачами газу Газпрому в Європі у 2021 році були Німеччина, яка отримала 45,8 млрд кубометрів, Італія, яка отримала 20,8 млрд кубометрів, та Австрія, яка отримала 13,2 млрд кубометрів.
Зокрема, Італія отримує від рф близько 40% імпортного газу, а Австрія — 80%.
Поки що лише Угорщина погодилася перейти на схему «газ за рублі», яка передбачає, що покупці здійснюють розрахунки в іноземній валюті через російський Газпромбанк, який згодом конвертує її в рублі.
Джерело: Укринформ