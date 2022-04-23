Газпрому прогнозують втрату третини експорту газу до Європи у 2022 році

Обновлено: Апрель 23, 2022.

Експорт газу Газпромом до Європи може скоротитися приблизно на третину цього року через війну в Україні, конкуренцію зі скрапленим газом і плани щодо переходу на розрахунки рублем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на росію припадає близько 40% європейських поставок газу, але Захід намагається відмовитися від російських енергетичних потоків відколи країна розпочала повномасштабну війну проти України.

За словами аналітиків, плани стягнути плату за продаж газу «недружнім» країнам у рублях також підірвали перспективи експорту російського газу, оскільки Європа назвала це «шантажом» і майже одностайно відмовилася виконувати ці вимоги.

Сергій Капітонов з Енергетичного центру Московської школи менеджменту «Сколково» заявив, що поставки Газпрому в Європу можуть скоротитися на 40-45 млрд кубометрів цього року з приблизно 150 млрд кубометрів у 2021 році.

Керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон сказав, що обсяги експорту можуть скоротитися ще більше «через прагнення з боку покупців стати менш залежними від росії або … через розбіжності щодо того, якою валютою за газ потрібно платити».

Він також не виключив припинення потоків через Україну, якщо воєнні дії завадять безпечній роботі газопроводів.

Водночас у Газпромі не розкривають своїх очікувань щодо експорту газу до Європи.

За інформацією Reuters, найбільшими споживачами газу Газпрому в Європі у 2021 році були Німеччина, яка отримала 45,8 млрд кубометрів, Італія, яка отримала 20,8 млрд кубометрів, та Австрія, яка отримала 13,2 млрд кубометрів.

Зокрема, Італія отримує від рф близько 40% імпортного газу, а Австрія — 80%.

Поки що лише Угорщина погодилася перейти на схему «газ за рублі», яка передбачає, що покупці здійснюють розрахунки в іноземній валюті через російський Газпромбанк, який згодом конвертує її в рублі.

Джерело: Укринформ

Автор:

(Всего статей: 713)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: