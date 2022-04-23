Газпрому прогнозують втрату третини експорту газу до Європи у 2022 році

Експорт газу Газпромом до Європи може скоротитися приблизно на третину цього року через війну в Україні, конкуренцію зі скрапленим газом і плани щодо переходу на розрахунки рублем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що на росію припадає близько 40% європейських поставок газу, але Захід намагається відмовитися від російських енергетичних потоків відколи країна розпочала повномасштабну війну проти України.

За словами аналітиків, плани стягнути плату за продаж газу «недружнім» країнам у рублях також підірвали перспективи експорту російського газу, оскільки Європа назвала це «шантажом» і майже одностайно відмовилася виконувати ці вимоги.

Сергій Капітонов з Енергетичного центру Московської школи менеджменту «Сколково» заявив, що поставки Газпрому в Європу можуть скоротитися на 40-45 млрд кубометрів цього року з приблизно 150 млрд кубометрів у 2021 році.

Керівник відділу дослідження ринку газу в Rystad Energy Сіндре Кнутссон сказав, що обсяги експорту можуть скоротитися ще більше «через прагнення з боку покупців стати менш залежними від росії або … через розбіжності щодо того, якою валютою за газ потрібно платити».

Він також не виключив припинення потоків через Україну, якщо воєнні дії завадять безпечній роботі газопроводів.

Водночас у Газпромі не розкривають своїх очікувань щодо експорту газу до Європи.

За інформацією Reuters, найбільшими споживачами газу Газпрому в Європі у 2021 році були Німеччина, яка отримала 45,8 млрд кубометрів, Італія, яка отримала 20,8 млрд кубометрів, та Австрія, яка отримала 13,2 млрд кубометрів.

Зокрема, Італія отримує від рф близько 40% імпортного газу, а Австрія — 80%.

Поки що лише Угорщина погодилася перейти на схему «газ за рублі», яка передбачає, що покупці здійснюють розрахунки в іноземній валюті через російський Газпромбанк, який згодом конвертує її в рублі.

Джерело: Укринформ