США та ЄС обговорюють шляхи скорочення нафтової виручки РФ

Офіційні особи США та Європейського Союзу ведуть переговори щодо кроків, які ЄС міг би вжити, щоб обмежити імпорт нафти з Росії.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Обговорювані варіанти включають заборону, обмеження ціни та механізм оплати для утримання виручки, яку Росія отримала від початку повномасштабної війни в Україні, розповіли джерела.

Мета переговорів – з’ясувати, у який спосіб можна якомога сильніше вдарити по президенту Росії Владіміру Путіну, сказав один із учасників переговорів.

Одне з занепокоєнь США полягає в тому, що пряма заборона ЄС на російську нафту може призвести до різкого зростання цін і дасть Кремлю ще більше доходів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в четвер, що повне ембарго може завдати серйозної шкоди європейським економікам, але не завдасть настільки сильного удару по Росії, як очікується.

Будь-яке рішення щодо кінцевих заходів будуть ухвалювати країни-члени ЄС.

Зараз ЄС працює над шостим пакетом санкцій проти Росії та розглядає інші потенційні заходи, щоб вдарити по російській нафтовій промисловості.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у п’ятницю іспанським ЗМІ, що жодна з пропозицій поки не має повної підтримки всіх країн-членів ЄС.

Джерело: eurointegration