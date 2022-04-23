США та ЄС обговорюють шляхи скорочення нафтової виручки РФ

Обновлено: Апрель 23, 2022.

США та ЄС обговорюють шляхи скорочення нафтової виручки РФ

Офіційні особи США та Європейського Союзу ведуть переговори щодо кроків, які ЄС міг би вжити, щоб обмежити імпорт нафти з Росії.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Обговорювані варіанти включають заборону, обмеження ціни та механізм оплати для утримання виручки, яку Росія отримала від початку повномасштабної війни в Україні, розповіли джерела.

Мета переговорів – з’ясувати, у який спосіб можна якомога сильніше вдарити по президенту Росії Владіміру Путіну, сказав один із учасників переговорів.

 Одне з занепокоєнь США полягає в тому, що пряма заборона ЄС на російську нафту може призвести до різкого зростання цін і дасть Кремлю ще більше доходів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в четвер, що повне ембарго може завдати серйозної шкоди європейським економікам, але не завдасть настільки сильного удару по Росії, як очікується.

Будь-яке рішення щодо кінцевих заходів будуть ухвалювати країни-члени ЄС.

Зараз ЄС працює над шостим пакетом санкцій проти Росії та розглядає інші потенційні заходи, щоб вдарити по російській нафтовій промисловості.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у п’ятницю іспанським ЗМІ, що жодна з пропозицій поки не має повної підтримки всіх країн-членів ЄС.

Джерело: eurointegration

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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