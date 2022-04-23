США та ЄС обговорюють шляхи скорочення нафтової виручки РФ

Офіційні особи США та Європейського Союзу ведуть переговори щодо кроків, які ЄС міг би вжити, щоб обмежити імпорт нафти з Росії.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Обговорювані варіанти включають заборону, обмеження ціни та механізм оплати для утримання виручки, яку Росія отримала від початку повномасштабної війни в Україні, розповіли джерела.
Мета переговорів – з’ясувати, у який спосіб можна якомога сильніше вдарити по президенту Росії Владіміру Путіну, сказав один із учасників переговорів.
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в четвер, що повне ембарго може завдати серйозної шкоди європейським економікам, але не завдасть настільки сильного удару по Росії, як очікується.
Будь-яке рішення щодо кінцевих заходів будуть ухвалювати країни-члени ЄС.
Зараз ЄС працює над шостим пакетом санкцій проти Росії та розглядає інші потенційні заходи, щоб вдарити по російській нафтовій промисловості.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у п’ятницю іспанським ЗМІ, що жодна з пропозицій поки не має повної підтримки всіх країн-членів ЄС.
Джерело: eurointegration