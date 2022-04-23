Водневий літак HY4 встановив рекорд висоти – апарат піднявся на 2,2 км

Обновлено: Апрель 23, 2022.

Водневий літак HY4 встановив рекорд висоти – апарат піднявся на 2,2 км

Німецька компанія H2FLY заявила про успішні льотні випробування водневого літака HY4. Апарат, що вміщає чотирьох людей, успішно піднявся у повітря та здійснив політ на висоті 2,2 кілометри. За заявою компанії-розробника це світовий рекорд для транспорту, який працює на водневих паливних елементах. У ході випробувань HY4 пролетів 124 км з аеропорту Штутгарта до Фрідріхсхафена.

Водневий літак Hy4 побудований на базі існуючого судна Pipistrel Taurus G4. Модель перейняла у апарату Pipistrel незвичайну конструкцію з подвійним фюзеляжем, але була повністю перероблена в частині внутрішніх компонентів. Якщо Pipistrel Taurus G4 спочатку розроблявся як повністю електричний літак, то HY4 є гібридним рішенням, яке покладається на електродвигун разом з паливними елементами. За розробку останніх відповідали інженери з Інституту інженерної термодинаміки DLR та компанії Hydrogenics.

З метою зниження ваги літака в H2FLY спроектувала платформу, в якій водень зберігається під тиском нижче 5800 фунтів на квадратний дюйм у двох резервуарах з вуглецевого композиту, по одному в кожному фюзеляжі. Вони живлять паливний елемент, а літій-іонні батареї підвищують продуктивність електродвигуна потужністю 80 кВт у моменти пікового навантаження. Максимальна швидкість літака становить 145 км/год, а розрахункова дальність польоту — 1,5 тис. кілометрів при мінімальному корисному навантаженні та оптимальних умовах польоту.

На днях HY4 підтвердив свій потенціал у рамках польотних випробувань. Літак злетів з аеропорту в Штутгарті, піднявся на рекордну висоту понад 2 кілометри і пролетів понад 124 кілометри до міста Фрідріхсхафен. Там літак візьме участь в авіасалоні AERO Friedrichshafen, який відбудеться наприкінці цього місяця.

Примітно, що H2FLY не планує комерціалізувати 4-місний водневий літак. Компанія скористається HY4 для створення платформи розробки більшого лайнера на паливних елементах. Головна мета H2FLY – складання 40-місного воднево-електричного Dornier 328. Якщо компанія витримає запланований графік розробки, цей апарат буде представлений публіці у 2025 році.

джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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