Водневий літак HY4 встановив рекорд висоти – апарат піднявся на 2,2 км

Німецька компанія H2FLY заявила про успішні льотні випробування водневого літака HY4. Апарат, що вміщає чотирьох людей, успішно піднявся у повітря та здійснив політ на висоті 2,2 кілометри. За заявою компанії-розробника це світовий рекорд для транспорту, який працює на водневих паливних елементах. У ході випробувань HY4 пролетів 124 км з аеропорту Штутгарта до Фрідріхсхафена.

Водневий літак Hy4 побудований на базі існуючого судна Pipistrel Taurus G4. Модель перейняла у апарату Pipistrel незвичайну конструкцію з подвійним фюзеляжем, але була повністю перероблена в частині внутрішніх компонентів. Якщо Pipistrel Taurus G4 спочатку розроблявся як повністю електричний літак, то HY4 є гібридним рішенням, яке покладається на електродвигун разом з паливними елементами. За розробку останніх відповідали інженери з Інституту інженерної термодинаміки DLR та компанії Hydrogenics.

З метою зниження ваги літака в H2FLY спроектувала платформу, в якій водень зберігається під тиском нижче 5800 фунтів на квадратний дюйм у двох резервуарах з вуглецевого композиту, по одному в кожному фюзеляжі. Вони живлять паливний елемент, а літій-іонні батареї підвищують продуктивність електродвигуна потужністю 80 кВт у моменти пікового навантаження. Максимальна швидкість літака становить 145 км/год, а розрахункова дальність польоту — 1,5 тис. кілометрів при мінімальному корисному навантаженні та оптимальних умовах польоту.

На днях HY4 підтвердив свій потенціал у рамках польотних випробувань. Літак злетів з аеропорту в Штутгарті, піднявся на рекордну висоту понад 2 кілометри і пролетів понад 124 кілометри до міста Фрідріхсхафен. Там літак візьме участь в авіасалоні AERO Friedrichshafen, який відбудеться наприкінці цього місяця.

Примітно, що H2FLY не планує комерціалізувати 4-місний водневий літак. Компанія скористається HY4 для створення платформи розробки більшого лайнера на паливних елементах. Головна мета H2FLY – складання 40-місного воднево-електричного Dornier 328. Якщо компанія витримає запланований графік розробки, цей апарат буде представлений публіці у 2025 році.

джерело: elektrovesti.net