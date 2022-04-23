Южно-Українську АЕС переіменували у Південноукраїнську

Южно-Українську АЕС, розміщену у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, переіменували у Південноукраїнську АЕС.
Про це йдеться у наказі ДП «НАЕК «Енергоатом».
Переіменування обгрунтували «приведенням найменування ВП «Южно-Українська АЕС» у відповідність із вимогами стандартів державної мови та правил українського правопису.
Водночас місто Южноукраїнськ поки що зберігає свою назву.
Атомна станція має три блоки ВВЕР-1000. АЕС розташована в степовій зоні на лівому березі річки Південний Буг, при Ташлицькому водосховищі, неподалік (на схід) від міста Южноукраїнська, що в Миколаївській області. Збудована у 1975–1982 роках.
Фото: Вальдимар
Джерело: elektrovesti.net