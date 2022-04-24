23 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 24, 2022.

23 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

  • Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня очолить його експертну місію до ЧАЕС, відвідавши її у роковини аварії 26 квітня
  • Іспанська компанія Enagas надіслала Оператору ГТС України матеріали та обладнання для відновлення газових мереж 
  • Польща розірве раніше укладені контракти на постачання нафти з рф

Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 43,6 тисячам споживачів. Зокрема, у Луганській області – 18,5 тисячам споживачів, Київській – 16,2 тисячам, Донецькій – 4,3 тисячам, Харківській – 2,5 тисячам, Запорізькій і Чернігівській областях – по 900 споживачам, Миколаївській – 300 споживачам.
  • Станом на 23 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 943 населених пункти, загалом близько 750,1 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області — понад 286,4 тисячі споживачів, Харківській — 193,7 тисячі, Луганській – 112 тисяч, Київській – 71,6 тисяч споживачів.

Газ

  • Газопостачання відновлено понад 5,1 тисячам абонентів.
  • Без газопостачання залишаються понад 231 тисяча абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
  • ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшило реалізацію природного газу на 2% через похолодання. Збільшення споживання відбулося по всіх категоріях, окрім бюджетних та релігійних організацій. Найбільше зростання показали постачальники газу для населення та виробники тепла та електроенергії, що отримують паливо у рамках механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) згідно з рішенням уряду.
  • Оперативно відновлювати газові мережі допомагають наші міжнародні партнери. Зокрема іспанський оператор ГТС Enagas надіслав аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори – для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби. Крім того, надіслали фахівцям ОГТСУ комплект обладнання (включно із запчастинами та розхідними матеріалами) для плазмового різання та зварювання труб, яке буде використовуватись в процесі відновлення цілісності трубопроводів. Також оператор Enagas направив зварювальні електроди та зварювальні маски, центратори, низку електричного обладнання, кабельні подовжувачі, з’єднувачі тощо.

Міжнародний вимір та санкції

  • ЄС розглядає 3 варіанти обмеження імпорту російської нафти. Вони включають повне ембарго, запровадження граничної ціни або механізм утримання доходів за продаж нафти.
  • Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня очолить його експертну місію до ЧАЕСї, відвідавши її у роковини аварії 26 квітня.
  • Польща має намір розірвати раніше укладені контракти на постачання нафти з росії, заявив уповноважений уряд республіки з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський. Нині НПЗ у Гданську та Плоцьку переробляють 26-27 мільйонів тонн нафти на рік, з яких приблизно 60% — це нафта, що надходить з росії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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