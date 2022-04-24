23 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:
- Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня очолить його експертну місію до ЧАЕС, відвідавши її у роковини аварії 26 квітня
- Іспанська компанія Enagas надіслала Оператору ГТС України матеріали та обладнання для відновлення газових мереж
- Польща розірве раніше укладені контракти на постачання нафти з рф
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 43,6 тисячам споживачів. Зокрема, у Луганській області – 18,5 тисячам споживачів, Київській – 16,2 тисячам, Донецькій – 4,3 тисячам, Харківській – 2,5 тисячам, Запорізькій і Чернігівській областях – по 900 споживачам, Миколаївській – 300 споживачам.
- Станом на 23 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 943 населених пункти, загалом близько 750,1 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області — понад 286,4 тисячі споживачів, Харківській — 193,7 тисячі, Луганській – 112 тисяч, Київській – 71,6 тисяч споживачів.
Газ
- Газопостачання відновлено понад 5,1 тисячам абонентів.
- Без газопостачання залишаються понад 231 тисяча абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
- ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшило реалізацію природного газу на 2% через похолодання. Збільшення споживання відбулося по всіх категоріях, окрім бюджетних та релігійних організацій. Найбільше зростання показали постачальники газу для населення та виробники тепла та електроенергії, що отримують паливо у рамках механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) згідно з рішенням уряду.
- Оперативно відновлювати газові мережі допомагають наші міжнародні партнери. Зокрема іспанський оператор ГТС Enagas надіслав аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори – для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби. Крім того, надіслали фахівцям ОГТСУ комплект обладнання (включно із запчастинами та розхідними матеріалами) для плазмового різання та зварювання труб, яке буде використовуватись в процесі відновлення цілісності трубопроводів. Також оператор Enagas направив зварювальні електроди та зварювальні маски, центратори, низку електричного обладнання, кабельні подовжувачі, з’єднувачі тощо.
Міжнародний вимір та санкції
- ЄС розглядає 3 варіанти обмеження імпорту російської нафти. Вони включають повне ембарго, запровадження граничної ціни або механізм утримання доходів за продаж нафти.
- Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня очолить його експертну місію до ЧАЕСї, відвідавши її у роковини аварії 26 квітня.
- Польща має намір розірвати раніше укладені контракти на постачання нафти з росії, заявив уповноважений уряд республіки з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський. Нині НПЗ у Гданську та Плоцьку переробляють 26-27 мільйонів тонн нафти на рік, з яких приблизно 60% — це нафта, що надходить з росії.