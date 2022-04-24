Эксперт советует Евросоюзу не затягивать с эмбарго на нефть из РФ

Обновлено: Апрель 24, 2022.

Эксперт советует Евросоюзу не затягивать с эмбарго на нефть из РФ

Эксперт Мюнхенского института экономических исследований объяснила, чем чревато чрезмерное промедление в вопросе о запрете поставок российской нефти в ЕС.

Евросоюзу не стоит затягивать до бесконечности со введением централизованного эмбарго на нефть из РФ. Такое мнение в пятницу, 22 апреля, в интервью агентству Reuters высказала профессор Мюнхенского института экономических исследований ifo, руководящая в нем центром изучения энергетики, климата и природных ресурсов6 Карен Питтель (Karen Pittel).

По ее словам, «дополнительное время позволит России найти других покупателей», в то время как оплата из ЕС за поставки сырья будет продолжать поступать Москве. Кроме того, стимулы в государствах Евросоюза готовиться к остановке прокачки со стороны Москвы начнут ослабевать, считает эксперт.

В то же время пауза, которую взял Брюссель, позволит детальнее сосредоточиться на альтернативных источниках энергии, снизить спрос, а также «оптимизировать логистику энергопотоков внутри ЕС и в отдельных странах» Евросоюза, убеждена она.

Карен Питтель также констатировала, что текущие высокие цены на энергоносители, с одной стороны, служат сигналом потребителям и предприятиям «о необходимости использовать меньше энергии», с другой, по словам эксперта, — в подобных рыночных условиях домохозяйствам с низким уровнем дохода необходима поддержка от государства.

Ранее, 7 апреля, Европарламент призвал Совет Евросоюза «ввести немедленное и полное эмбарго на импорт российских нефти, угля, ядерного топлива и газа, целиком отказаться от «Северного потока-1″ и «Северного потока-2″, а также представить план обеспечения безопасности поставок энергоносителей в ЕС в краткосрочной перспективе».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), в свою очередь, в интервью Der Spiegel отметил, что резкое введение эмбарго на газ не остановит войну в Украине, а приведет к серьезному экономическому кризису и потере миллионов рабочих мест в европейском сообществе.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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