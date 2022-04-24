В мае акционеры Equinor проголосуют за первый план энергоперехода

11 мая 2022 г. Equinor представит на голосование акционерам свой первый план энергетического перехода.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
План представляет собой обзор продвижения Equinor на пути к достижению углеродной нейтральности к 2050 г. посредством краткосрочных и среднесрочных действий.
Тезисы гендиректора и президента Equinor А. Опедала:
- наш план энергетического перехода основан на действиях;
- у нас есть правильная стратегия, уровень амбиций, возможности и послужной список, чтобы быть ведущей компанией в энергетическом переходе, обеспечивая при этом долгосрочное создание акционерной стоимости и конкурентоспособность.
В обнародованном плане указано, что Equinor поставила перед собой четкую цель стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 г., включая выбросы от производства и конечного потребления.
Стратегия компании основана на 3х основных принципах:
- оптимизированной добыче нефти и газа;
- высоком росте стоимости возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
- новых рыночных возможностях в области низкоуглеродных решений (компания планирует стать лидером в области управления выбросами углерода и водорода).
В частности, оптимизация нефтегазового портфеля будет включать следующие цели:
- чистое сокращение выбросов на 50% к 2030 г.;
- содержание CO2в высоких слоях атмосферы <8 кг CO2 /бнэ к 2025 г.;
- содержание CO2в высоких слоях атмосферы ~6 кг CO2 /бнэ к 2030 г.
Что касается высокого роста стоимости возобновляемых источников энергии, план подразумевает достижения:
- реальной базовой доходности проекта 4-8%;
- валовых капитальных затрат в размере 23 млрд долл. США в 2021-2026 гг.;
- установленной мощности 12-16 ГВт к 2030 г.
В свою очередь использование новых рыночных возможностей в области низкоуглеродных решений включает:
- рост мощности по транспортировке и хранению до 5-10 млн т CO2к 2030 г.;
- рост мощности по транспортировке и хранению 15-30 млн т CO2к 2035 г.;
- обеспечение водородом 3-5 крупных промышленных кластеров к 2035 г.
Соответствующий план был обнародован 22 марта 2022 г.
Компания планирует ежегодно предоставлять информацию о ходе его выполнения.