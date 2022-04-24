В мае акционеры Equinor проголосуют за первый план энергоперехода

Обновлено: Апрель 24, 2022.

В мае акционеры Equinor проголосуют за первый план энергоперехода

11 мая 2022 г. Equinor представит на голосование акционерам свой первый план энергетического перехода.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

План представляет собой обзор продвижения Equinor на пути к достижению углеродной нейтральности к 2050 г. посредством краткосрочных и среднесрочных действий.

Тезисы гендиректора и президента Equinor А. Опедала:

  • наш план энергетического перехода основан на действиях;
  • у нас есть правильная стратегия, уровень амбиций, возможности и послужной список, чтобы быть ведущей компанией в энергетическом переходе, обеспечивая при этом долгосрочное создание акционерной стоимости и конкурентоспособность.

В обнародованном плане указано, что Equinor поставила перед собой четкую цель стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 г., включая выбросы от производства и конечного потребления.

Стратегия компании основана на 3х основных принципах:

  • оптимизированной добыче нефти и газа;
  • высоком росте стоимости возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
  • новых рыночных возможностях в области низкоуглеродных решений (компания планирует стать лидером в области управления выбросами углерода и водорода).

В частности, оптимизация нефтегазового портфеля будет включать следующие цели:

  • чистое сокращение выбросов на 50% к 2030 г.;
  • содержание CO2в высоких слоях атмосферы <8 кг CO2 /бнэ к 2025 г.;
  • содержание CO2в высоких слоях атмосферы ~6 кг CO2 /бнэ к 2030 г.

Что касается высокого роста стоимости возобновляемых источников энергии, план подразумевает достижения:

  • реальной базовой доходности проекта 4-8%;
  • валовых капитальных затрат в размере 23 млрд долл. США в 2021-2026 гг.;
  • установленной мощности 12-16 ГВт к 2030 г.

В свою очередь использование новых рыночных возможностей в области низкоуглеродных решений включает:

  • рост мощности по транспортировке и хранению до 5-10 млн т CO2к 2030 г.;
  • рост мощности по транспортировке и хранению 15-30 млн т CO2к 2035 г.;
  • обеспечение водородом 3-5 крупных промышленных кластеров к 2035 г.

Соответствующий план был обнародован 22 марта 2022 г.
Компания планирует ежегодно предоставлять информацию о ходе его выполнения.

 

Автор:

(Всего статей: 719)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: