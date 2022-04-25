Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту на тлі енергетичної блокади РФ

Обновлено: Апрель 25, 2022.

Британія готова вперше за 30 років відкрити вугільну шахту на тлі енергетичної блокади РФ

У Британії можуть відкрити вугільну шахту вперше за 30 років. Як зазначається, мова іде про шахту Вудхаус у графстві Камбрія. Передбачається, що міністр житлового будівництва – Майкл Гоув — підтримає плани відкрити шахту.

Про це з посиланням на Telegraph пише Українська правда

Шахта Woodhouse отримала добро від місцевих радників ще у жовтні 2020 року, але за півроку  міністри розпочали розслідування після протесту активістів напередодні конференції зі зміни клімату Cop26.

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив у листопаді на саміті у Глазго, що він «не підтримує збільшення кількості вугілля», але утримався від прямої опозиції.

Джерела в Вайтголлі заявили, що вторгнення Росії до України об’єднало уряд на користь цих планів.

Гоув має час до 7 липня, щоб ухвалити остаточне рішення, але джерела кажуть, що воно може бути ухвалене набагато раніше — можливо, вже в середині травня.

Шахта вироблятиме кокс, важливий компонент сталеливарного виробництва, яке не спалюватиметься на електростанціях. Британія імпортувала 40% свого коксу з Росії до вторгнення в Україну.

По дозвіл на видобуток вугілля звернулася гірничодобувна компанія West Cumbria.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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