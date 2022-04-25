Обвал цен на нефть на опасениях падения спроса в Китае и заявлений ФРС

Цены на нефть падают в понедельник на фоне растущих опасений падения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться.

Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад.

«Возможность падения спроса на нефть вновь в фокусе внимания рынка, — отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. — Мы видим риски снижения рынка».

Кроме того, медвежьи тренды усилились после последних заявлений председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который не исключил повышения ключевой ставки на 50 б.п. по итогам заседания ФРС 3-4 мая.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $103,41 за баррель, что на $3,24 (3,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,68 (1,6%), до $106,65 за баррель.

Цена фьючерсов на на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,86 за баррель, что на $3,21 (3,14%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась $1,72 (1,7%), до $102,07 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,5%, WTI — на 4,1%.