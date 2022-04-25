Обвал цен на нефть на опасениях падения спроса в Китае и заявлений ФРС

Обновлено: Апрель 25, 2022.

Обвал цен на нефть на опасениях падения спроса в Китае и заявлений ФРС

Цены на нефть падают в понедельник на фоне растущих опасений падения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться.

Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад.

«Возможность падения спроса на нефть вновь в фокусе внимания рынка, — отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. — Мы видим риски снижения рынка».

Кроме того, медвежьи тренды усилились после последних заявлений председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который не исключил повышения ключевой ставки на 50 б.п. по итогам заседания ФРС 3-4 мая.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в понедельник составляет $103,41 за баррель, что на $3,24 (3,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,68 (1,6%), до $106,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,86 за баррель, что на $3,21 (3,14%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась $1,72 (1,7%), до $102,07 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 4,5%, WTI — на 4,1%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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