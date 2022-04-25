Польща відкриє судноплавний канал в обхід Росії у вересні

Зазначається, що від початку будівництво каналу викликало сильну протидію з боку РФ. Річ у тому, що для того, щоб дістатися до порту в Ельблонзі, Польща, необхідно перетнути Пиловську протоку, контрольовану РФ.
«Канал через Віслинську косу дасть вільний вхід до Віслинської затоки Польщі без необхідності отримувати згоду РФ. Вже близько 90% судноплавного каналу готово», — зазначив заступник міністра інфраструктури.
Новий водний шлях від Гданської затоки через Віслинську затоку до Ельблонгу займає майже 25 кілометрів. Судноплавний канал матиме довжину один кілометр та глибину п’ять метрів, повідомив речник Міністерства інфраструктури Шимон Гуптись.
Також через річку Ельблонг буде побудований новий міст.
Джерело: elektrovesti