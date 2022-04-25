Польща відкриє судноплавний канал в обхід Росії у вересні

Обновлено: Апрель 25, 2022.

Польща відкриє судноплавний канал в обхід Росії у вересні
У вересні Польща відкриє судноплавний канал через Віслинську косу. Тоді можна буде вільно потрапляти до Віслинської затоки Польщі без необхідності отримувати згоди Росії. Зазначається, що проєкт готов вже на 90%.

Зазначається, що від початку будівництво каналу викликало сильну протидію з боку РФ. Річ у тому, що для того, щоб дістатися до порту в Ельблонзі, Польща, необхідно перетнути Пиловську протоку, контрольовану РФ.

«Канал через Віслинську косу дасть вільний вхід до Віслинської затоки Польщі без необхідності отримувати згоду РФ. Вже близько 90% судноплавного каналу готово», — зазначив заступник міністра інфраструктури.

Новий водний шлях від Гданської затоки через Віслинську затоку до Ельблонгу займає майже 25 кілометрів. Судноплавний канал матиме довжину один кілометр та глибину п’ять метрів, повідомив речник Міністерства інфраструктури Шимон Гуптись.

Також через річку Ельблонг буде побудований новий міст.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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