Польща відкриє судноплавний канал в обхід Росії у вересні

У вересні Польща відкриє судноплавний канал через Віслинську косу. Тоді можна буде вільно потрапляти до Віслинської затоки Польщі без необхідності отримувати згоди Росії. Зазначається, що проєкт готов вже на 90%.

Офіційне відкриття судноплавного каналу через Віслинську косу відбудеться 17 вересня 2022 року, заявив заступник міністра інфраструктури Польщі Марек Гробарчик. «17 вересня, у 83-ті роковини вторгнення радянської Росії в Польщу, буде відкритий канал через Віслинську косу, і по ньому пройдуть перші судна», — сказав він.

Зазначається, що від початку будівництво каналу викликало сильну протидію з боку РФ. Річ у тому, що для того, щоб дістатися до порту в Ельблонзі, Польща, необхідно перетнути Пиловську протоку, контрольовану РФ.

«Канал через Віслинську косу дасть вільний вхід до Віслинської затоки Польщі без необхідності отримувати згоду РФ. Вже близько 90% судноплавного каналу готово», — зазначив заступник міністра інфраструктури.

Новий водний шлях від Гданської затоки через Віслинську затоку до Ельблонгу займає майже 25 кілометрів. Судноплавний канал матиме довжину один кілометр та глибину п’ять метрів, повідомив речник Міністерства інфраструктури Шимон Гуптись.

Також через річку Ельблонг буде побудований новий міст.

Джерело: elektrovesti