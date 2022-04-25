Попит на енергоресурси в Китаї може впасти на 20%

Попит на бензин, дизельне та авіаційне пальне в Китаї у квітні, ймовірно, буде на 20% нижчим, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела у галузі.

Падіння попиту стане найстрімкішим з моменту початку епідемії COVID-19 в Ухані понад два роки тому.

Найбільш різким стане падіння попиту на бензин з огляду на те, що споживання авіаційного пального рік тому було досить слабким, і, відповідно, база для порівняння є низькою.

Попит на дизельне пальне у сфері автомобільних вантажоперевезень зменшився, проте споживання у сільськогосподарському секторі залишається стабільним, зазначають представники галузі.

Попит на бензин у східній частині Китаю впав у поточному місяці на 40%, головним чином через локдаун у Шанхаї, повідомив топ-менеджер однієї з китайських нафтокомпаній.

Державна нафтопереробна компанія China Petrochemical Corp. (Sinopec), а також незалежні нафтопереробники в провінції Шаньдун були змушені скоротити обсяги виробництва через послаблення попиту. Крім того, різко зросли запаси нафтопродуктів, і компанії звернулися до влади КНР із проханням виділити додаткові квоти на експорт продукції.

Очікуваний попит на енергоносії в КНР у квітні буде приблизно на 9% нижчим за середній показник 2021 року.

Джерело: elektrovesti.net