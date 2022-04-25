Попит на енергоресурси в Китаї може впасти на 20%

Обновлено: Апрель 25, 2022. Тэги: , ,

Попит на бензин, дизельне та авіаційне пальне в Китаї у квітні, ймовірно, буде на 20% нижчим, ніж роком раніше.

Падіння попиту стане найстрімкішим з моменту початку епідемії COVID-19 в Ухані понад два роки тому.

Найбільш різким стане падіння попиту на бензин з огляду на те, що споживання авіаційного пального рік тому було досить слабким, і, відповідно, база для порівняння є низькою.

Попит на дизельне пальне у сфері автомобільних вантажоперевезень зменшився, проте споживання у сільськогосподарському секторі залишається стабільним, зазначають представники галузі.

Попит на бензин у східній частині Китаю впав у поточному місяці на 40%, головним чином через локдаун у Шанхаї, повідомив топ-менеджер однієї з китайських нафтокомпаній.

Державна нафтопереробна компанія China Petrochemical Corp. (Sinopec), а також незалежні нафтопереробники в провінції Шаньдун були змушені скоротити обсяги виробництва через послаблення попиту. Крім того, різко зросли запаси нафтопродуктів, і компанії звернулися до влади КНР із проханням виділити додаткові квоти на експорт продукції.

Очікуваний попит на енергоносії в КНР у квітні буде приблизно на 9% нижчим за середній показник 2021 року.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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