Тільки повне ембарго на імпорт нафти може зупинити злочини рф в Україні – Кулеба

Для припинення російських воєнних злочинів необхідно запровадити реальне ембарго на нафту, аби позбавити путіна доходів від її продажу.

Як передає Укрінформ, про це заявив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Якщо світові лідери та бізнес серйозно ставляться до припинення російських воєнних злочинів, вони повинні спочатку позбавити путіна доходів від нафти. Досить виправдань і напівзаходів, поки українців бомблять, убивають, катують, ґвалтують. російська нафта повна української крові. Припиніть її купувати! ЄС потрібне реальне ембарго на російську нафту», — зазначив глава української дипломатії.

Він також зауважив, що росія відчайдушно намагається обійти вже запроваджені обмеження.

«Прояснімо: будь-яку суміш, що містить будь-яку російську нафту, слід розглядати як 100% російську нафту. Не дозволяйте росіянам знайти спосіб обійти обмеження», — закликав Кулеба.

Як повідомлялося, Європейський Союз працює над шостим пакетом санкцій проти росії, який може включати часткову заборону на імпорт російської нафти, а також може бути орієнтований на більшу кількість банків РФ, які будуть виключені з міжнародної платіжної системи SWIFT.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу. Він зазначив, що ця тема буде обговорена на наступному саміті ЄС наприкінці травня, і він не очікує жодного рішення з цього приводу раніше.