Тільки повне ембарго на імпорт нафти може зупинити злочини рф в Україні – Кулеба

Обновлено: Апрель 25, 2022.

Тільки повне ембарго на імпорт нафти може зупинити злочини рф в Україні – Кулеба
Для припинення російських воєнних злочинів необхідно запровадити реальне ембарго на нафту, аби позбавити путіна доходів від її продажу.

Як передає Укрінформ, про це заявив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Якщо світові лідери та бізнес серйозно ставляться до припинення російських воєнних злочинів, вони повинні спочатку позбавити путіна доходів від нафти. Досить виправдань і напівзаходів, поки українців бомблять, убивають, катують, ґвалтують. російська нафта повна української крові. Припиніть її купувати! ЄС потрібне реальне ембарго на російську нафту», — зазначив глава української дипломатії.

Він також зауважив, що росія відчайдушно намагається обійти вже запроваджені обмеження.

«Прояснімо: будь-яку суміш, що містить будь-яку російську нафту, слід розглядати як 100% російську нафту. Не дозволяйте росіянам знайти спосіб обійти обмеження», — закликав Кулеба.

Як повідомлялося, Європейський Союз працює над шостим пакетом санкцій проти росії, який може включати часткову заборону на імпорт російської нафти, а також може бути орієнтований на більшу кількість банків РФ, які будуть виключені з міжнародної платіжної системи SWIFT.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу. Він зазначив, що ця тема буде обговорена на наступному саміті ЄС наприкінці травня, і він не очікує жодного рішення з цього приводу раніше.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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