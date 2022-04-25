В Европе дефицит судового топлива из-за войны в Украине

В северо-западной части Евросоюза из-за войны в Украине ощущается дефицит судового топлива , сообщает агентство Bloomberg.

В том числе, как отмечает агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника компании-поставщика топлива Monjasa Group, дефицит судового газойля наблюдается в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена.

Стоимость низкосернистого судового топлива, используемого для судов Fuel Ouil 1.0%, выросла в этом регионе за последнюю неделю на $8.75 на тонне и составляет $658.75/т.

Однако, как считает глава компании и брокера KPI OceanConnect Сорен Холл, на данной стадии суда не останутся без топлива, но владельцы могут оказаться в трудном положении, особенно при покупках «в последнюю минуту».