Японія занепокоєна переговорами Shell і китайців щодо частки у проєкті «Сахалін-2″

Переговори британського енергетичного гіганта Shell з китайськими компаніями щодо його частки в нафтогазовому проєкті «Сахалін-2″ викликають занепокоєння щодо енергетичної безпеки Японії.

Про це пише Nikkei Asia.

Зазначається, що «Сахалін-2″, перший російський СПГ-проєкт, управляється російським газовим гігантом «Газпромом», який володіє приблизно 50% акцій.

Shell, другий найбільший акціонер з 27,5% акцій, веде переговори з China National Offshore Oil Corp., China National Petroleum Corp. і China Petrochemical Corp., щоб продати всю свою частку, пишуть британські та американські ЗМІ.

Shell раніше оголосила, що вийде з проєкту після виходу з РФ.

Японські компанії Mitsui&Co. і Mitsubishi Corp. також володіють 12,5% і 10% відповідно, що робить «Сахалін-2″ важливим проєктом для Японії.

«На проєкт припадає майже весь імпорт СПГ Японії з Росії і близько 10% загального імпорту СПГ Японії.

«Переговори з CNOOC, CNPC і Sinopec — 3 державними китайськими підприємствами — знаходяться на ранній стадії і можуть зірватися. Представники Shell і CNPC відмовилися коментувати повідомлення про переговори.

Shell не повідомила іншим акціонерам «Сахалін-2″, коли і як планує вийти з проєкту. Крім китайських підприємств, інтерес до частки Shell виявили кілька енергетичних компаній», — пише видання.

При цьому, Shell потребує схвалення Москви, перш ніж вона зможе продати свою частку в проєкті.

«Тепер, коли значна частина міжнародного співтовариства проти Росії, єдиними вірогідними покупцями будуть китайські або російські компанії», — заявило джерело у великій японській енергетичній компанії.

Навіть якщо Китай і Росія в кінцевому підсумку стануть власниками більшості акцій в проєкті «Сахалін-2″, «довгострокові контракти будуть виконані», додало інше джерело в японській торговій компанії.

«Закінчення терміну дії поточних контрактів підвищує ризик втрати Японією доступу до енергії. Термін дії низки довгострокових контрактів, укладених японськими компаніями, закінчується приблизно в 2030 році.

Навіть якщо припустити, що Mitsui і Mitsubishi зберігають свої пакети акцій на «Сахалін-2″, китайські та російські компанії можуть мати більше права на нові довгострокові контракти на постачання. Це може призвести до зменшення частки Японії в поставках СПГ.

Те, що компанії в авторитарних країнах залучені до закупівлі СПГ в Японії, також викликає занепокоєння щодо енергетичної безпеки», — пише видання з посиланням на експертів.

На даному етапі Mitsui і Mitsubishi не показали жодних ознак того, що вони залишають «Сахалін-2″.

«Ми занепокоєні тим, що якщо Японія вийде з проєкту і якщо акції будуть придбані Росією або третьою країною, це піде на користь Росії і не буде рівнозначно ефективним санкціям», — сказав міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коічі Хагіуда.

Нагадаємо:

Китайські державні енергетичні гіганти Cnooc, CNPC і Sinopec спільно ведуть переговори щодо придбання частки Shell у спільному з «Газпромом» нафтогазовому проєкті «Сахалін-2″.

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ «Газпром» у рамках плану виходу з РФ у відповідь на війну в Україні.

Економічна правда