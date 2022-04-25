Європа відновила закупівлю нафти в ОАЕ для заміни російської

Вікно для близькосхідної нафти, що прямує до Європи, відчинилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після вторгнення РФ в Україну.
Очікується, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки Євросоюз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти, кажуть трейдери. Це, можливо, призведе до перенаправлення деяких поставок далі від Азії.
За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік «перебудовується», щоб реагувати на зміни у постачанні російської нафти.
ЄС готує «розумні санкції» проти імпорту російської нафти, повідомляє виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Росія є найбільшим постачальником нафти в Європу, забезпечивши в 2020 році 26% нафти, що імпортується.
Джерело: https://elektrovesti.net/