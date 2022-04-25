Європа відновила закупівлю нафти в ОАЕ для заміни російської

Обновлено: Апрель 25, 2022.

Французька TotalEnergies зафрахтувала танкер для відвантаження нафти з Об’єднаних Арабських Еміратів на початку травня до Європи. Це перше постачання за два роки.

Вікно для близькосхідної нафти, що прямує до Європи, відчинилося після того, як європейські покупці відмовилися від російської нафти після вторгнення РФ в Україну.

Очікується, що найближчими місяцями до Європи буде відправлено більше партій сирої нафти з Абу-Дабі, щоб компенсувати постачання російської нафти, оскільки Євросоюз готує нові санкції щодо імпорту російської нафти, кажуть трейдери. Це, можливо, призведе до перенаправлення деяких поставок далі від Азії.

За словами одного з трейдерів, глобальний торговий потік «перебудовується», щоб реагувати на зміни у постачанні російської нафти.

ЄС готує «розумні санкції» проти імпорту російської нафти, повідомляє виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Росія є найбільшим постачальником нафти в Європу, забезпечивши в 2020 році 26% нафти, що імпортується.

Джерело: https://elektrovesti.net/

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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