25 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Енергетики розробили схему підключення Луганщини до електроенергії після обстрілів росіянами

Російські війська вдарили 9 ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ, внаслідок чого 7 людей постраждали та 1 загинула. Через пошкодження по всьому Кременчугу немає гарячої води

Активісти Грінпіс заблокували танкер з російською нафтою для Норвегії та закликали владу заборонити імпорт викопного палива з рф

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

За минулу добу відновлено електропостачання близько 67 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 37,7 тисячі споживачів, Харківській – 21 тисячі, Херсонській – 5,1 тисячі, Донецькій – 2,4 тисячі, Миколаївській – 800 споживачам.

Станом на 25 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 843 населених пункти, загалом близько 712,4 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 284 тисячі споживачів, Харківській — 154 тисячі, Луганській – 121,7 тисячі, Київській – 50,6 тисячі споживачів.

Енергетики знайшли альтернативну схему підключення Луганської області до електроенергії. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай. Необхідна для потреб населення міст і сіл Луганщини напруга подаватиметься за іншою схемою з потужних електропідстанцій, що залишилися в роботі на території області. Наразі йде подача напруги на ці вцілілі підстанції. Незабаром світло повернеться до будинків наших мешканців. Дістатись до пошкоджень лінії електропередачі, що живить Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії. Луганська область залишилася без електроенергії внаслідок знеструмленої підстанції «Кремінська» на 500 кВ.

Енергоатом отримав окремий дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Дозвіл видала ДП «НАЕК «Енергоатом» Державна інспекція ядерного регулювання України. Він очікувався ще 9 березня, але був відтермінований через російську агресію та перебування військ окупанта у Чорнобильській зоні відчуження, де і розташоване Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Наразі ЦСВЯП цілком готове до експлуатації. На щастя, воно не постраждало від дій окупантів. Усе обладнання, комп’ютерна та спеціальна техніка працюють у нормальному режимі. Нагадаємо, ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій. Раніше з цих трьох АЕС воно вивозилося на зберігання та переробку до росії, і це щороку коштувало Україні близько 200 млн доларів. Проєктний термін експлуатації Сховища становить щонайменше 100 років. Його будівництво, контракт на яке НАЕК «Енергоатом» уклав із всесвітньо відомою американською компанією Holtec International, стартувало 2017 року. У грудні 2020-го, у визначені урядом терміни, зведення першого пускового комплексу ЦСВЯП було завершено. У липні 2021 року на замовлення Енергоатома завершили також будівництво 43-кілометрової залізничної колії Вільча – Янів, яка з’єднала ЦСВЯП із залізничною мережею країни. А 24 січня 2022-го Енергоатом завершив майже двомісячні автономні випробування систем ЦСВЯП у холодному режимі. Й з 26 січня по 4 лютого проводилися комплексні холодні випробування – без палива.

Газ

Газопостачання відновлено понад 6,1 тисячі абонентів.

Без газопостачання залишаються понад 226 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Зросла кількість населених пунктів без газопостачання на сході України. Протягом минулого тижня внаслідок бойових дій пошкоджень зазнали два магістральних газопроводи на сході України. Через небезпеку витоку газу та неможливість отримати доступ для ремонту пошкоджених ділянок, Оператор ГТС України вимушений був зупинити роботу низки газорозподільних станцій в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Кількість відключених газорозподільних станцій за тиждень збільшилась з 39 до 51. Значна частина ГРС відключена через масові пошкодження газорозподільних мереж обл- та міськгазів. Луганська, Донецька та Харківська області мають найбільшу кількість відключених ГРС — майже 60% від загальної. Без газопостачання повністю чи частково залишаються десятки населених пунктів. Можливість проведення ремонтних робіт обмежена через триваючі бойові дії.

На деокупованих територіях Сумщини, Київщини та Чернігівщини у стислі терміни відремонтована пошкоджена газотранспортна інфраструктура. Жителям регіонів або вже відновлене газопостачання, або планується найближчим часом після ремонтів та готовності газових мереж облгазів.

ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротило реалізацію природного газу на 2%. Зменшили використання газу всі категорії споживачів, окрім промисловості.

Російська ракета в один із вихідних днів зачепила газову трубу низького тиску в Дніпропетровській області. Про це повідомив у своєму голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. «Зачепило газову трубу низького тиску. На місці працюють фахівці.

ЖКГ

Окупанти пошкодили Кременчуцьку ТЕЦ та НПЗ . Окупанти вдарили 9 ракетами по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ, внаслідок чого 7 людей постраждали та одна загинула. Через пошкодження ТЕЦ по всьому Кременчугу немає гарячої води.

Міжнародний вимір та санкції

Віце-прем‘єр-міністр Болгарії Асен Васильєв заявив про готовність внести на розгляд уряду питання щодо закупівлі електроенергії з України.

Данія стала першим донором Фонду, створеного Енергетичним співтовариством для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичної інфраструктури. Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.Передбачається, що обрання постачальників будуть здійснювати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики.

Активісти Грінпіс заблокували танкер з російською нафтою для Норвегії та закликали владу заборонити імпорт викопного палива з рф.

Україна запросила у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) широкий перелік обладнання, необхідного для безпечної експлуатації атомних електростанцій в умовах війни з Росією. Серед обладнання, яке запросила Україна, — прилади для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп’ютерне забезпечення, системи електропостачання та дизельні генератори, йдеться в заяві. МАГАТЕ повідомило, що надіслало в Україну частину обладнання під час візиту генерального директора організації Маріано Гроссі до України. Ще частину передадуть цього тижня, коли Гроссі відвідає Чорнобильську АЕС. В агентстві повідомили, що координуватимуть виконання запиту через загальний механізм мережі реагування та допомоги агентства (RANET), де країни зможуть зареєструвати свої можливості для допомоги.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом