26 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 26, 2022.

26 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:

НКРЕКП позбавила «зеленого» тарифу дві СЕС російських власників у Дніпропетровській області

 Україна отримала офіційний статус в європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E

 Азербайджан не платитиме за російський газ у рублях

 Стабільність інфраструктури

Електроенергія

  • За минулу добу відновлено електропостачання понад 84 тисячам споживачів. Зокрема, у Луганській області – 38 тисячам споживачів, Запорізькій – 18,8 тисячі, Київській – 12,5 тисячі, Донецькій – 10,2 тисячі, Харківській – 4,2 тисячі, Миколаївській – 400 споживачам.
  • Станом на 26 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 868 населених пунктів, загалом близько 701,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 284 тисячі споживачів, Харківській — 195 тисячі, Луганській – 91 тисяча, Київській – 44,8 тисячі споживачів.
  • Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідовано у вівторок вранці.
  • НКРЕКП зобов’язала постачальників універсальних послуг (ПУП) на час війни частково оплачувати електроенергію домашніх генеруючих установок за «зеленим» тарифом з відстрочкою на 2 місяці та з урахуванням рівня оплати е/е споживачами.
  • НКРЕКП припинила дію «зеленого» тарифу двом сонячним станціям у Дніпропетровській області – ТОВ «Екопроменергія» та «ПВ Солар Стейшн», засновниками яких є громадяни країни-агресора рф.

Газ

  • Без газопостачання залишаються понад 228 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
  • ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротило реалізацію природного газу майже на 10% — до 32,9 млн куб. м.

 Міжнародний вимір та санкції

  • У Варшаві відбулось підписання угоди про надання НЕК «Укренерго» статусу члена-спостерігача ENTSO-E, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Ця угода ще більше наближає Україну до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками і визначає наш розвиток на майбутнє. Членство України в ENTSO-E буде взаємовигідним, адже ми не лише будемо вивчати й впроваджувати найкращі європейські практики, а й зможемо поділитися неоціненним досвідом із забезпечення надійності роботи енергосистеми в екстремальних умовах. Статус члена-спостерігача дозволить НЕК «Укренерго» приєднатись до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі. Як член-спостерігач український оператор зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E «Континентальна Європа». Представники компанії зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.
  • Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR заявила, що Азербайджан не розплачуватиметься за російський газ рублями.
  • Польща схвалила свій перший санкційний список, до якого увійшов «Газпром».
  • Федеральний уряд Австрії напрацьовує механізм повної відмови від російського газу.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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