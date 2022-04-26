26 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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НКРЕКП позбавила «зеленого» тарифу дві СЕС російських власників у Дніпропетровській області
Україна отримала офіційний статус в європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E
Азербайджан не платитиме за російський газ у рублях
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання понад 84 тисячам споживачів. Зокрема, у Луганській області – 38 тисячам споживачів, Запорізькій – 18,8 тисячі, Київській – 12,5 тисячі, Донецькій – 10,2 тисячі, Харківській – 4,2 тисячі, Миколаївській – 400 споживачам.
- Станом на 26 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 868 населених пунктів, загалом близько 701,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 284 тисячі споживачів, Харківській — 195 тисячі, Луганській – 91 тисяча, Київській – 44,8 тисячі споживачів.
- Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідовано у вівторок вранці.
- НКРЕКП зобов’язала постачальників універсальних послуг (ПУП) на час війни частково оплачувати електроенергію домашніх генеруючих установок за «зеленим» тарифом з відстрочкою на 2 місяці та з урахуванням рівня оплати е/е споживачами.
- НКРЕКП припинила дію «зеленого» тарифу двом сонячним станціям у Дніпропетровській області – ТОВ «Екопроменергія» та «ПВ Солар Стейшн», засновниками яких є громадяни країни-агресора рф.
Газ
- Без газопостачання залишаються понад 228 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
- ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротило реалізацію природного газу майже на 10% — до 32,9 млн куб. м.
Міжнародний вимір та санкції
- У Варшаві відбулось підписання угоди про надання НЕК «Укренерго» статусу члена-спостерігача ENTSO-E, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Ця угода ще більше наближає Україну до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками і визначає наш розвиток на майбутнє. Членство України в ENTSO-E буде взаємовигідним, адже ми не лише будемо вивчати й впроваджувати найкращі європейські практики, а й зможемо поділитися неоціненним досвідом із забезпечення надійності роботи енергосистеми в екстремальних умовах. Статус члена-спостерігача дозволить НЕК «Укренерго» приєднатись до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі. Як член-спостерігач український оператор зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E «Континентальна Європа». Представники компанії зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.
- Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR заявила, що Азербайджан не розплачуватиметься за російський газ рублями.
- Польща схвалила свій перший санкційний список, до якого увійшов «Газпром».
- Федеральний уряд Австрії напрацьовує механізм повної відмови від російського газу.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа