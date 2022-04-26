Британія планує відновити видобуток вугілля для зниження залежності від палива з РФ

У Британії обговорюють можливість вперше за 30 років відкрити вугільну шахту для зниження залежності від російських енергоносіїв. Міністр житлово-комунального господарства Майкл Гоув підтримує такі плани, повідомляє Telegraph, посилаючись на джерела у Консервативній партії.

«Я не знаю напевно, але в мене склалося враження, що він збирається це схвалити», — наводить газета слова одного зі співрозмовників.

Згідно з повідомленням, шахта може бути відкрита у графстві Камбрія. Коксівне вугілля, що видобувається на ній, планується застосовувати в сталеливарному виробництві. Зазначається, що до української кризи Лондон імпортував близько 40% коксівного вугілля з Росії.

Telegraph нагадує, що британська влада схвалила відкриття вугільної шахти ще в жовтні 2020 року, проте процес затягнувся через вивчення екологічних наслідків такого кроку. Остаточне рішення має бути ухвалене до 7 липня, але це може статися вже у середині травня, додає видання.

Міністр енергетики Великобританії Квасі Квартенг заявив, що країна має намір незабаром озвучити амбітні плани щодо будівництва нових атомних електростанцій. Курс збільшення виробництва ядерної енергії стане частиною значного розширення виробництва власної енергетики, прийнятого через процесів Росії.

Джерело: elektrovesti.net