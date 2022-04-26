Данія стала першим донором створеного Енергоспільнотою Фонду відновлення енергоінфраструктури України

Данія стала першим донором Фонду, створеного Енергетичною спільнотою для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичної інфраструктури, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Щиро дякую першому донору, Данії, за те, що вона відповіла на заклик України надати невідкладну підтримку енергетичному сектору в ці важкі часи війни», – наводить слова Галущенка пресслужба Міненерго у релізі на сайті в понеділок.

Обсяг надісланих Данією коштів у повідомленні не вказано.

При цьому міністр закликав інші країни та міжнародних партнерів ставати донорами Фонду, зазначивши, що українські енергетики щодня, незважаючи на ворожі обстріли, знову та знову відновлюють електромережі та газопостачання.

Директор Секретаріату Енергетичної спільноти Артур Лорковські зі свого боку запевнив, що відповідні кошти будуть якнайшвидше направлені Україні.

«Секретаріат разом із Міненерго України працюватимуть швидко, щоб усі виплачені внески спрямовувалися на задоволення найважливіших потреб українського енергетичного сектора», – зазначив Лорковські, якого цитує пресслужба Міненерго.