гендиректор МАГАТЕ 26 квітня відвідає Чорнобильську АЕС

Експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії на чолі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Ґроссі 26 квітня побуває на Чорнобильській атомній електростанції. На станцію доставлять різні типи обладнання для радіаційного моніторингу

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Найближчими тижнями, можливо, відбудуться інші місії МАГАТЕ на інші ядерні об’єкти в Україні. Під час поїздки на ЧАЕС команда Міжнародного агентства з атомної енергії доставить обладнання та проведе радіологічну оцінку. Зокрема, на станцію доставлять різні типи обладнання для радіаційного моніторингу, включаючи прилади ідентифікації радіонуклідів та вимірювачі потужності гамма-дози, а також засоби індивідуального захисту.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/gendirektor-magate-zavtra-posetit-chernobylskuyu-aes