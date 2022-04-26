Національна рада з відновлення України від наслідків війни почне роботу з розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення

Указ Президента України №266/2022 визначає Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
Зокрема, передбачено:
1. Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни.
2. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни;
посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Основними завданнями Ради є:
розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;
визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;
підготовка стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.