Роснєфть не змогла продати нафту через вимоги оплати в рублях

«Роснєфть» не змогла продати 6,5 млн тонн нафти під час тендеру, оскільки вимагала повної передоплати в рублях.
Про це пише Reuters з посиланням на п’ять трейдерів.
«Провал тендеру наголошує на проблемі Кремля з продажем нафти через жорсткі санкції Заходу проти РФ за вторгнення в Україну. Минулого тижня «Роснєфть» «пішла стопами» розпоряджень Путіна «Газпрому» і попросила 100% передоплати та конвертації платежу в рублі за закупівлю нафти. «Роснєфть» виставила 6,5 млн тонн нафти Urals, Siberian Light, Sokol та ESPO Blend, але до понеділка жодних заявок не було подано», — пише Reuters з посиланням на трейдерів. За даними трейдерів, головною метою тендеру було «оголошення ринку про вимогу оплати в рублях», що було досягнуто.
Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/rosneft-ne-smogla-prodat-neft-iz-za-trebovaniy-oplaty-v-rublyah