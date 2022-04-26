Шмигаль: Україна продовжить захищати ядерну безпеку у світі

Обновлено: Апрель 26, 2022.

Шмигаль: Україна продовжить захищати ядерну безпеку у світі

26 квітня — трагічна дата для України та світу. Цього дня, у 1986 році сталася одна з найбільших техногенних катастроф — аварія на Чорнобильській АЕС.

Про це написав у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Наслідки трагедії були справді жахливими й торкнулися всієї Європи. Постраждало загалом майже 5 мільйонів людей. Тисячі рятувальників, ризикуючи власним життям і здоров’ям, не дали катастрофі розростися до ще більших масштабів. Такою була ціна тотального замовчування у радянських владних верхівках.

36 років по тому світ зіштовхнувся з новим викликом — захопленням Чорнобильської АЕС російськими військами та подальшим «ядерним терором». Перебуваючи в заручниках, зміна ЧАЕС відпрацювала 600 годин поспіль. Найменша помилка могла призвести до нової трагедії. Велика подяка всім працівникам, які, попри все, стояли на захисті ядерної та радіаційної безпеки та які продовжують це робити під дулами автоматів на захопленій Запорізькій АЕС. Ми пам’ятаємо героїзм кожного.

Навіть через стільки років ми спостерігаємо, що методи СРСР, перейняті росією, продовжують становити загрозу для всіх навколо. Інакше неможливо пояснити причини, з яких російські війська ховали боєприпаси й мінували територію навколо Чорнобильської АЕС. Ворог обов’язково понесе за це покарання.

Україна ж продовжить захищати ядерну безпеку у світі, перетворюючи об’єкт «Укриття» на екологічно безпечну систему. Не допустити більше такої катастрофи — наш моральний обов’язок перед усіма, хто постраждав від аварії, та перед нашими майбутніми поколіннями.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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