Словаччина думає над видобутком урану, щоб зменшити ядерну залежність від Росії

Обновлено: Апрель 26, 2022.

Словаччина думає над видобутком урану, щоб зменшити ядерну залежність від Росії

Добыча урана на востоке Словакии может стать решением проблемы снижения зависимости страны от поставок ядерного топлива из России.

Об этом заявил министр экономики Ричард Сулик, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

В настоящее время Словакия импортирует уран из российской компании ТВЭЛ — дочерней компании государственного гиганта «Росатом», который является крупнейшим поставщиком топлива для реакторов типа ВВЭР-440.

Уран является основным ингредиентом для производства ядерного топлива, и на Россию вместе с Казахстаном приходится более половины мировых запасов.

 Актуальной альтернативой ТВЭЛ является американская компания Westinghouse, которая прошла сертификацию в 2018 году и только в прошлом году подписала свой первый контракт. Хотя у компании есть завод в Швеции, аналитики беспокоятся о способности компании производить необходимое количество топлива.

В Словакии есть два заметных месторождения урана — оба на востоке страны. Но по словацкому законодательству жители близлежащих деревень должны были дать согласие на добычу полезных ископаемых.

Граждане ранее категорически не соглашались с добычей и разведкой месторождений с 2005 по 2015 год, когда канадская компания Tournigan Energy была заинтересована в инвестировании в такие рудники.

Даже если граждане согласятся или правительство изменит закон, может пройти несколько лет, прежде чем начнется добыча полезных ископаемых. «Если все исследования и оценки окажутся в пользу разрешения на добычу, теоретически рудник может быть рассмотрен через три-четыре года», — сказал Томаш Балинт, владелец компании, участвовавшей в разведке двух месторождений в Словакии.

Поэтому маловероятно, что добыча словацкого урана решит нынешнюю нехватку ядерного топлива.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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