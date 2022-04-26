В Германии заявили, что независимость от российской нефти – вопрос считанных дней

Обновлено: Апрель 26, 2022.

В Германии заявили, что независимость от российской нефти – вопрос считанных дней

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна готова приостановить поставки российской нефти.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Сегодня я могу сказать, что эмбарго стало приемлемым для Германии», – сказал политик после встречи со своей польской коллегой Анной Москвой в Варшаве.

Доля российской нефти на немецком рынке составляет всего около 12 процентов. И эта доля приходится исключительно на поставки для нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте-на-Одере.

«Здесь мы ищем альтернативу. Эта альтернатива – задача ближайших дней», — сказал Хабек.

Он предполагает, что вопрос решится через несколько дней. Перед встречей в Варшаве говорилось, что польский порт Гданьск может сыграть немаловажную роль в обеспечении поставок Шведту. Шведт подключен к трубопроводу из России и контролируется российской компанией «Роснефть».

До сих пор Хабек всегда подчеркивал, что независимость от российской нефти не может быть достигнута до конца года и что немедленное эмбарго нанесет серьезный урон немецкой экономике.

Напомним, государства-члены Европейского Союза нет согласия о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.

Германия, получающая большую часть своего газа из России, решительно выступила против прекращения поставок нефти и газа, пока не найдет достаточные альтернативные источники поставки.

Европейская правда

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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