В Норвегии задержали активистов, блокировавших танкер с российской нефтью

Норвежская полиция заявила, что задержала 20 участников кампаний Greenpeace и Extinction Rebellion, заблокировавших в понедельник танкер для доставки российской нефти на терминал Exxon Mobil.
Об этом, как пишет «Европейская правда«, сообщает Reuters.
В знак протеста против вторжения России в Украину активисты прикрепили свою резиновую лодку к якорной цепи танкера «Усть-Луга», пытаясь не допустить выгрузки примерно 95 000 тонн нефти.
«Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия работает как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина», – сказал глава Greenpeace Norway Фроде Плейм.
Позже норвежская полиция заявила, что всех активистов увезли из этого района.
По данным судна Marine Traffic, зарегистрированный в Гонконге «Усть-Луга» стоит на якоре у нефтяного терминала Esso Slagen примерно в 70 км к югу от столицы Осло.
Esso Norway согласилась купить нефть еще до начала войны и не имеет планов по дальнейшим закупкам у России, сообщил Reuters представитель компании.
«Esso Norway полностью соблюдает все норвежские санкции, и мы поддерживаем скоординированные международные усилия, направленные на прекращение неспровоцированной атаки России», – говорится в заявлении Esso.