В Норвегии задержали активистов, блокировавших танкер с российской нефтью

Норвежская полиция заявила, что задержала 20 участников кампаний Greenpeace и Extinction Rebellion, заблокировавших в понедельник танкер для доставки российской нефти на терминал Exxon Mobil.

Об этом, как пишет «Европейская правда«, сообщает Reuters.

В знак протеста против вторжения России в Украину активисты прикрепили свою резиновую лодку к якорной цепи танкера «Усть-Луга», пытаясь не допустить выгрузки примерно 95 000 тонн нефти.

«Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия работает как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина», – сказал глава Greenpeace Norway Фроде Плейм.

Группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявило, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно отменить любые контракты на такой импорт из России из-за ее вторжения в Украину.

Позже норвежская полиция заявила, что всех активистов увезли из этого района.

По данным судна Marine Traffic, зарегистрированный в Гонконге «Усть-Луга» стоит на якоре у нефтяного терминала Esso Slagen примерно в 70 км к югу от столицы Осло.

Esso Norway согласилась купить нефть еще до начала войны и не имеет планов по дальнейшим закупкам у России, сообщил Reuters представитель компании.

«Esso Norway полностью соблюдает все норвежские санкции, и мы поддерживаем скоординированные международные усилия, направленные на прекращение неспровоцированной атаки России», – говорится в заявлении Esso.