В Норвегии задержали активистов, блокировавших танкер с российской нефтью

Обновлено: Апрель 26, 2022.

В Норвегии задержали активистов, блокировавших танкер с российской нефтью

Норвежская полиция заявила, что задержала 20 участников кампаний Greenpeace и Extinction Rebellion, заблокировавших в понедельник танкер для доставки российской нефти на терминал Exxon Mobil.

Об этом, как пишет «Европейская правда«, сообщает Reuters.

В знак протеста против вторжения России в Украину активисты прикрепили свою резиновую лодку к якорной цепи танкера «Усть-Луга», пытаясь не допустить выгрузки примерно 95 000 тонн нефти.

«Нефть лежит в основе не только климатического кризиса, но и войн и конфликтов. Я шокирован тем, что Норвегия работает как свободный порт для российской нефти, которая, как мы знаем, финансирует войну Путина», – сказал глава Greenpeace Norway Фроде Плейм.

 Группа призвала правительство Норвегии запретить импорт российского ископаемого топлива и заявило, что норвежское подразделение Exxon Mobil Esso должно отменить любые контракты на такой импорт из России из-за ее вторжения в Украину.

Позже норвежская полиция заявила, что всех активистов увезли из этого района.

По данным судна Marine Traffic, зарегистрированный в Гонконге «Усть-Луга» стоит на якоре у нефтяного терминала Esso Slagen примерно в 70 км к югу от столицы Осло.

Esso Norway согласилась купить нефть еще до начала войны и не имеет планов по дальнейшим закупкам у России, сообщил Reuters представитель компании.

«Esso Norway полностью соблюдает все норвежские санкции, и мы поддерживаем скоординированные международные усилия, направленные на прекращение неспровоцированной атаки России», – говорится в заявлении Esso.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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