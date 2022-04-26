В Украине остаются обесточенными 700 тысяч семей

По состоянию на 26 апреля в Украине остаются обесточенными 868 населенных пунктов из-за активизации боевых действий со стороны российской федерации и возникновения новых повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«В Украине остаются обесточенными 868 населенных пунктов, всего около 701,7 тысячи потребителей. В частности, в Донецкой области – более 284 тысяч потребителей, Харьковской – 195 тысяч, Луганской – 91 тысяча, Киевской – 44,8 тысячи потребителей», – говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается, за 25 апреля удалось восстановить электроснабжение для более 84 тысяч человек. В частности, в Луганской области – 38 тысячам потребителей, Запорожской – 18,8 тысячи, Киевской – 12,5 тысячи, Донецкой – 10,2 тысячи, Харьковской – 4,2 тысячи, Николаевской – 400 потребителям.

Кроме того, без газоснабжения в результате военных действий рф остаются более 228 тысяч украинцев.

«Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях», — говорится в сообщении.

Оператор ГТС Украины продолжает обеспечивать транспортировку газа для нужд украинских потребителей: промышленности, учреждений, домохозяйств и предприятий электроэнергетики.

Экономическая правда