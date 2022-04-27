Четыре европейских компании заплатили за газ из России рублями — Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому «Газпрому».

Четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях. Вероятно, дальнейшие отключения стран, которые откажутся от требований Кремля, не будут до второй половины мая, когда должны быть уплачены следующие платежи.

Десять европейских компаний уже открыли счета в «Газпромбанке», отметил собеседник агентства. Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

Источник: Экономическая правда