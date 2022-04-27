Евросоюз доволен работой украинской энергосистемы после синхронизации, — Тимченко

Энергосистема Украины после синхронизации с ENTSO-E работает надежно и стабильно, что полностью устаивает европейских партнеров и открывает возможность для увеличения экспорта украинской электроэнергии в Европу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ДТЕК Максима Тимченко для ЭП.
Он также отметил, что Украина предложила европейским партнерам разрешить коммерческий экспорт украинской электроэнергии.
«Мы вышли с инициативой к европейским партнерам разрешить нам коммерческий экспорт и наше правительство это полностью поддерживает», — сообщил Тимченко.
По его словам, даже при нынешнем техническом состоянии, и без больших технических изменений, можно дополнительно поставлять в Европу 600 МВт.
«И это во многом политическое решение, которое, надеюсь, европейские партнеры примут. А дальше нам нужно будет установить специальное оборудование для того, чтобы в 2,5 раза это сечение увеличить», — добавил глава ДТЭК.