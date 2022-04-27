Французький енергетичний гігант призупинив роботу представництва у Росії

Найбільша французька енергогенеруюча компанія Electricite de France (EDF) вирішила призупинити діяльність свого представництва в Росії. Про це повідомила прес-аташе компанії Джессіка Гонсальвес.
«Компанія EDF уважно стежить за ситуацією в Україні та її наслідками для енергетичних ринків. На даний момент у зв’язку з ситуацією, що склалася, EDF прийняла рішення призупинити роботу нашого представництва в країні, але у нас є й інші види діяльності в росії. Ми продовжимо суворо дотримуватися всіх санкції Євросоюзу проти Росії», — сказала прес-аташе. При цьому Гонсальвес зазначила, що компанія не ухвалювала рішення піти з РФ.
Джерело: https://elektrovesti.net/80211_frantsuzkiy-energetichniy-gigant-prizupiniv-robotu-predstavnitstva-u-rosii