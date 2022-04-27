Глава МЗС Норвегії переконана: Європа поки не може відмовитися від газу

Під час конференції в Нью-Делі, Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт заявила, що Європа наразі не готова відмовитися від використання газу. Однак перехід до «зеленої» енергетики став більш актуальний на тлі кризи, пов’язаної з росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ND TV.

«Газ — це перехідне джерело. Він повинен використовуватися саме тоді, коли ми маємо намір звертатися до відновлюваної енергії. Неможливо скоротити роботу газової галузі негайно, особливо в Європі, де зараз високий попит на норвезький газ. Ми будемо продовжувати постачати газ на європейський ринок ще кілька років», – заявила Аннікен Хюітфельдт.

Міністерка додала, що Норвегія не ліквідовуватиме нафтогазову галузь заради повного переходу на «зелену» енергетику. Водночас країна планує скоротити викиди.

«Ми, звичайно, скоротимо викиди на 55% до 2030 року, але ми не підтримаємо ліквідацію норвезького нафтогазового сектора, оскільки це було б помилкою. Ми використовуємо накопичені знання в цій галузі та надлишки, які вона дає, для розвитку відновлюваних джерел енергії», – зазначила вона.

Міністр закордонних справ Норвегії підкреслила, що перехід на відновлювану енергію у будь-якому випадку необхідний, оскільки «нинішня криза у відносинах з росією вельми болісно демонструє, що залежність від викопного палива може призвести до уразливості на тлі поставок енергоносіїв».