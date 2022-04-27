Италия может национализировать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», — Reuters

Обновлено: Апрель 27, 2022.

Италия может национализировать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», — Reuters

Итальянское правительство рассматривает вариант с временной национализацией нефтеперерабатывающего завода ISAB, принадлежащего российскому «Лукойлу». На такой шаг пойдут в случае введения эмбарго на нефть из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анонимный источник агентства утверждает, что министр промышленности Джанкарло Джорджетти предложит Кабинету министров рассмотреть возможность национализации ISAB. Завод после вторжения РФ в Украину почти весь объем сырой нефти покупал у «Лукойла».

«Поскольку у нас нет кредитов на международном уровне, то не можем покупать нефть где-либо еще», – рассказал заместитель гендиректора ISAB.

НПЗ формально принадлежит швейцарской компании Litasco. Она, однако, контролируется «Лукойлом». Из-за этой связи ISAB не имеет возможности брать кредиты на Западе.

Расположенный на Сицилиизавод перерабатывает около четверти необходимой Италии нефти. Потенциальное закрытие ISAB, на котором работает ориентировочно 1000 человек, значительно ухудшит экономическое положение региона.

На заводе стабильно выплачивают зарплаты. Однако, по данным профсоюза, запрет на импорт российской нефти приведет к проблемам. По мнению правительства, национализация НПЗ позволит спасти рабочие места.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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