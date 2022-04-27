Кабмин выделил дополнительные 400 миллионов на восстановление критической инфраструктуры

Обновлено: Апрель 27, 2022.

Кабмин выделил дополнительные 400 миллионов на восстановление критической инфраструктуры

Кабмин направляет дополнительные 400 млн грн на восстановление критической инфраструктуры Украины.

Такое решение было принято 26 апреля, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, 250 млн грн – для Харьковской области.

«Это средства на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры, которая пострадала в результате обстрелов», — пояснил премьер.

«Еще 150 млн грн выделяем Черниговщине, чтобы полноценно восстановить водоснабжение в Чернигове. Средства пойдут «Черниговводоканалу» для реконструкции одной из насосных станций и трансформаторных подстанций», — добавил Шмыгаль.

Всего правительство уже выделило 1,4 млрд грн на первоочередное восстановление 5 регионов.

«Вода, свет и газ снова появились в сотнях тысяч домов. Восстановлены десятки дорог и мостов. Разминированы сотни километров территории. После нашей окончательной победы все, что разрушил враг, мы не просто восстановим, а сделаем еще лучше», — заверил премьер.

По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн, свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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