Кабмин выделил дополнительные 400 миллионов на восстановление критической инфраструктуры

Кабмин направляет дополнительные 400 млн грн на восстановление критической инфраструктуры Украины.

Такое решение было принято 26 апреля, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, 250 млн грн – для Харьковской области.

«Это средства на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление критической инфраструктуры, которая пострадала в результате обстрелов», — пояснил премьер.

«Еще 150 млн грн выделяем Черниговщине, чтобы полноценно восстановить водоснабжение в Чернигове. Средства пойдут «Черниговводоканалу» для реконструкции одной из насосных станций и трансформаторных подстанций», — добавил Шмыгаль.

Всего правительство уже выделило 1,4 млрд грн на первоочередное восстановление 5 регионов.

«Вода, свет и газ снова появились в сотнях тысяч домов. Восстановлены десятки дорог и мостов. Разминированы сотни километров территории. После нашей окончательной победы все, что разрушил враг, мы не просто восстановим, а сделаем еще лучше», — заверил премьер.

По состоянию на 18 апреля общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре, только на основе публичных источников, достигла $84,8 млрд или почти 2,5 трлн грн, свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта «Россия заплатит» командой KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Экономическая правда