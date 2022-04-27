Мирбанк: в 2022 году энергоресурсы подорожают на 50%, а продукты питания – на 23%

Обновлено: Апрель 27, 2022.

Мирбанк: в 2022 году энергоресурсы подорожают на 50%, а продукты питания – на 23%

Всемирный банк заявил, что рост цен на продукты питания и энергоносители может продлиться до конца 2024 года из-за сбоев в торговле и производстве.

Об этом пишет bloomberg.

Ожидается, что рост цен на энергоносители, который достиг самого высокого уровня со времен нефтяного кризиса 1973 года, превысит 50% в 2022 году, а затем снизится в 2023 и 2024 годах. Прогнозируется, что цены на сельскохозяйственную продукцию и металлы увеличатся почти на 20% в 2022 году, а в последующие годы снизятся и остануться на повышенном уровне.

«В целом, это крупнейший товарный шок, который мы испытали с 1970-х годов», — заявил вице-президент Индермит Гилл.

Согласно отчету, война может привести к более продолжительной инфляции и задержке перехода к чистой энергии, поскольку страны ищут альтернативные торговые пути и наращивают производство товаров. Резкий рост цен на энергоносители и, как следствие, стоимость удобрений может привести к нехватке продовольствия и затормозить прогресс в сокращении бедности.

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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