Официально: РФ останавливает поставки газа в Польшу в нарушение Ямальского контракта

Российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с утра среды, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба PGNiG.

Польская компания сообщила, что во вторник получила ответное письмо от Газпрома. PGNiG и оператор газотранспортной системы Польши GAZ-SYSTEM подчеркнули, что все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями. «Компании следят за ситуацией и готовы к разным сценариям», — говорится в сообщении.

Накануне во вторник об остановке поставок газа из РФ из-за газогиза Ямал-Европа сообщил польский портал Onet. Издание получило подтверждение информации от правительства Польши и PGNiG и указало, что в Министерстве климата собралась кризисная группа.

Точно неизвестно, остановка ли поставки российского газа вызвана отказом PGNiG платить за него в рублях, как того требует Кремль. Неофициально известно, что срок расчетов за газ рублями закончился в прошлую пятницу.

В конце марта прокачка Россией газа через Ямал-Европа упала до нуля.

Ранее Польша заявляла, что не будет продлевать контракт с Газпромом после 2022 года и не будет покупать российский газ.

Отмечается, что Польша получает газ из других источников, благодаря которым закачиваются подземные хранилища и поставки потребителям в нужных объемах. PGNiG заявила, что готова получать газ, в частности, через западные и южные границы и терминал СПГ в Свиноуйске, что последовательно увеличивает количество обслуживаемых СПГ-возов.

Баланс дополняется собственной добычей газа и запасами топлива, накопленными в подземных хранилищах газа. В настоящее время уровень заполнения складов составляет около 80 процентов и значительно выше, чем за соответствующий период прошлых лет.

Источник: Экономическая правда