Официально: РФ останавливает поставки газа в Польшу в нарушение Ямальского контракта

Обновлено: Апрель 27, 2022.

Официально: РФ останавливает поставки газа в Польшу в нарушение Ямальского контракта

Российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с утра среды, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба PGNiG.

Польская компания сообщила, что во вторник получила ответное письмо от Газпрома. PGNiG и оператор газотранспортной системы Польши GAZ-SYSTEM подчеркнули, что все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями. «Компании следят за ситуацией и готовы к разным сценариям», — говорится в сообщении.

Накануне во вторник об остановке поставок газа из РФ из-за газогиза Ямал-Европа сообщил польский портал Onet. Издание получило подтверждение информации от правительства Польши и PGNiG и указало, что в Министерстве климата собралась кризисная группа.

Точно неизвестно, остановка ли поставки российского газа вызвана отказом PGNiG платить за него в рублях, как того требует Кремль. Неофициально известно, что срок расчетов за газ рублями закончился в прошлую пятницу.

В конце марта прокачка Россией газа через Ямал-Европа упала до нуля.

Ранее Польша заявляла, что не будет продлевать контракт с Газпромом после 2022 года и не будет покупать российский газ.

Отмечается, что Польша получает газ из других источников, благодаря которым закачиваются подземные хранилища и поставки потребителям в нужных объемах. PGNiG заявила, что готова получать газ, в частности, через западные и южные границы и терминал СПГ в Свиноуйске, что последовательно увеличивает количество обслуживаемых СПГ-возов.

Баланс дополняется собственной добычей газа и запасами топлива, накопленными в подземных хранилищах газа. В настоящее время уровень заполнения складов составляет около 80 процентов и значительно выше, чем за соответствующий период прошлых лет.

Источник: Экономическая правда

Автор:

(Всего статей: 753)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: