Регулятор изменил правила оплаты электроэнергии владельцам домашних СЭС во время войны

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обязала поставщиков универсальных услуг на время войны обеспечивать частичную оплату электроэнергии домашних генерирующих установок по «зеленому» тарифу с отсрочкой на два месяца и с учетом уровня оплаты электроэнергии потребителями.

Постановление «Об особенностях определения объема и проведения расчетов за производимую электрическую энергию генерирующими установками частных домохозяйств во время действия в Украине военного положения» принято на заседании регулятора 26 апреля, передает «Интерфакс-Украина».

По сравнению с предыдущим проектом постановления, рассмотрение которого было перенесено с 20 апреля, в принятой редакции регулятор увеличил сроки проведения расчетов ПУУ с просьюмерами с 45 до 60 дней, а также перенес сроки расчетов за февраль текущего года с конца апреля по 15 мая.

Так, согласно постановлению, ПУУ должны покупать электроэнергию домашних СЭС и ВЭС, а также комбинированных установок на тех же условиях, которые были определены до войны, но на период действия военного положения в Украине и в течение 60 дней после его прекращения оплата за произведенную электроэнергию будет производиться частично.

ПУУ должны определять минимальный гарантированный размер этой оплаты и производить ее не позднее 60 дней после окончания расчетного периода.

Гарантированный размер определяется по специальной формуле, в которой учитывается объем производимой сверх собственного потребления электроэнергии и тариф для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч, скорректированный на процент поступления денежных средств за электрическую энергию от потребителей в соответствующем календарном месяце.

Впрочем, согласно постановлению, расчет за февраль производится в полном объеме до 15 мая 2022 года.

Начиная с первого дня после окончания 60-дневного срока от прекращения или отмены военного состояния, ПУУ ежемесячно равными частями должны производить полную и окончательную оплату за э/э домохозяйств, приобретенную в течение действия военного положения и 60 дней после него.

О размере оплаты за приобретенную электрическую энергию, ее полной стоимости, уплаченных налогах, отложенных обязательствах и ориентировочном сроке их выполнения ПУУ сообщает владельцу домохозяйства дополнительно в бумажной или электронной форме.

В свою очередь оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго», который компенсирует поставщикам разницу в тарифах для населения и «зеленым» тарифом установок частных домохозяйств, должен ежемесячно перечислять им средства в объемах налоговых обязательств соответствующего поставщика в размере не менее 19,5% от стоимости произведенной частными домохозяйствами электроэнергии сверх собственного потребления, которая рассчитывается по установленному зеленому тарифу.

Расчет за февраль 2022 ОСП должен произвести в полном объеме до 10 мая 2022 года.

ОСП после истечения 60-дневного срока от прекращения военного положения, начиная с первого дня, осуществляет 100%-ную доплату ПУУ путем перечисления средств ежемесячно равными частями, пропорционально суммам их обязательств.

В течение действия военного положения в Украине, а также в течение 60 дней после его прекращения или отмены, ПУУ не должны применять санкции по договорам купли-продажи электроэнергии генерирующих установок домохозяйств. Также ОСП не имеет права применять санкции по договорам с ПУУ.

Со своей стороны операторы систем распределения предоставляют услуги по присоединению электроустановок заказчиков, которые обратились с заявлением о присоединении после 24 февраля 2022 года, в соответствии с Порядком временного присоединения электроустановок к системе распределения.

В обосновании к постановлению отмечается, что его проект разработан, учитывая значительный размер уменьшения поступления денежных средств за услуги по снабжению и передаче электрической энергии на рынке электрической энергии и в связи с необходимостью устойчивого функционированием ПУУ как поставщиков, на которых возложены спецобязательства по поставкам электроэнергии бытовым и малым небытовым потребителям.

Как сообщалось, с началом войны поставщики в большинстве прекратили оплату электроэнергии домохозяйств. По результатам 2021 года количество домохозяйств, установивших солнечные станции, возросло до 44,88 тысяч, почти 15 тысяч из которых прибавилось в 2021 году, сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

«Общая мощность таких СЭС превысила 1,2 ГВт», — подчеркнули в госагентстве.

Источник: Экономическая правда