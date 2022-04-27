Reuters сообщил о проблемах с перевозкой российской нефти в Индии

Обновлено: Апрель 27, 2022.

Reuters сообщил о проблемах с перевозкой российской нефти в Индии

По данным источников агентства, индийская государственная компания не может найти судно для перевозки нефти для отправки ее покупателям. Проблемы связаны в том числе с трудностями при страховании судов из-за санкций.
Индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) не может найти судно для транспортировки 700 тыс. баррелей российской нефти с Дальнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Чтобы перевезти нефть, необходимо судно, которое может ходить в ледовых условиях, отмечает агентство. Его поиски усложнились из-за репутационных рисков для перевозчиков и сложностей в обеспечении страховки.
После санкций, введенных западными странами против России из-за операции на Украине, Индия стала закупать больше российской нефти: за первые два месяца военных действий страна купила больше сырья из России, чем за весь 2021 год. ONGC принадлежит 20-процентная доля в «Сахалине-1», индийская компания является подрядчиком в экспорте производимой в рамках проекта нефти марки «Сокол». Обычно нефть сначала отправляют с терминала Де-Кастри (Хабаровский край) в Южную Корею на судах ледового класса, а там ее перемещают на обычный танкер. После этого нефть отправляется к покупателям — как правило, в Северную Азию. Индийские нефтеперерабатывающие компании редко сами покупают «Сокол» из-за дороговизны, вызванной сложной логистикой, отмечает агентство.
Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/27/04/2022/6268de899a794757f8ca2d11

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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