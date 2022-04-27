Видобуток нафти у Росії зменшиться на 17% у 2022 році — документ

У 2022 році видобуток нафти в Росії може впасти на 17%. Про це свідчить документ Міністерства економіки, який попав до світових ЗМІ. Наразі РФ знаходиться під санкціями країн заходу за військове вторгнення в Україну.

получені Штати заборонили імпорт нафти з Росії, а санкції Заходу проти російських банків і суден пригальмували торгівлю нафтою, одне з ключових джерел доходу Москви. Європейський Союз також розглядає можливість повної заборони імпорту та використання російської нафти.

Очікується, що масштаби падіння виробництва нафти досягнуть рівня 1990-х років, коли нафтова промисловість страждала від нестачі інвестицій.

Видобуток нафти в Росії почав знижуватися в березні 2022 року і впав приблизно на 7,5% до середини квітня.

Згідно з документом, який попав до ЗМІ, видобуток російської нафти може знизитися до 433,8 млн. — 475,3 млн. тонн (від 8,68 млн. до 9,5 млн. барелів на добу) у 2022 році з 524 млн. тонн у 2021 році.

Це буде найнижчим показником з 2003 року, коли видобуток російської нафти становив 421 мільйон тонн.

У цьому році також очікується зниження експорту нафти і газу, свідчить документ. Експорт нафти скоротиться до 213,3 — 228,3 млн. тонн (4,27 млн. до 4,57 млн. баррелів на добу) з 231 млн. тонн у 2021 році.

Міністерство економіки РФ не відповіло на запит ЗМІ про коментар.

Джерело: https://elektrovesti.net/80214_vidobutok-nafti-u-rosii-zmenshitsya-na-17-u-2022-rotsi-dokument