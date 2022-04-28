27 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Держпідприємство «Гарантований покупець» налаштоване здійснювати експорт електроенергії, виробленої із відновлюваних джерел енергії

Верховній Раді пропонують скасувати 7%-й ПДВ на ввезення моторного палива та нульовий акциз на постачання бензину та зрідженого газу

Європа звинуватила росію в газовому шантажі через зупинку постачання газу Польщі та Болгарії

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

За минулу добу відновлено електропостачання понад 61 тисячі споживачів. Зокрема, у Донецькій області – 43,1 тисячі споживачів, Київській – 12,8 тисячі, Харківській – 4 тисячам, Миколаївській – 720 споживачам, Запорізькій — 670 споживачам.

Станом на 27 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 885 населених пунктів, загалом близько 691,4 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 291 тисяча споживачів, Харківській — 191 тисяча, Луганській – 91 тисячі.

Заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна представила напрацювання Міненерго щодо розвитку водневої енергетики під час засідання правління Hydrogen Europe, темою якого стала Воднева стратегія України. Документ стане основою для впровадження ефективної державної політики поводження з воднем на основі стратегічних документів ЄС. Стратегія передбачатиме перспективи створення та функціонування інфраструктури магістрального транспортування водню, створення хабу із зберігання водню та перевезення його водним, залізничним та вантажним транспортом.

Держпідприємство «Гарантований покупець» налаштоване здійснювати експорт електроенергії, виробленої із відновлюваних джерел енергії, і працює над змінами до законодавства, які б дозволили йому таку діяльність, повідомив глава підприємства Андрій Пилипенко.

Обговорюються на рівні міністерства енергетики та НКРЕКП зміни до законодавства, які б дозволили підприємству здійснювати експорт електроенергії.

Згідно з законом про ринок електроенергії, «ГарПок» має продавати ресурс на ринку двосторонніх договорів винятково на електронних аукціонах, і ця норма обмежує його можливості експортувати.

Європа була б зацікавлена в купівлі української зеленої електроенергії, і це питання буде детально розглядатися на перемовинах з європейцями в подальшому, аби детально визначитися з умовами та обсягами.

Газ

Без газопостачання залишаються понад 218 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Сьогодні о 13.15 АТ «Донецькоблгаз» були змушені перекрити засувку на відводі на ГРС м. Лиман. Газопостачання може зберігатися ще близько доби (великий балон), однак, якщо нічого не зміниться, без палива залишиться 10 043 абоненти. Газові мережі майже в двох десятках населених пунктів зазнають пошкоджень від російської артилерії. 65 абонентів додатково без газу.

ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротило реалізацію природного газу майже на 20% — до 26,4 млн куб. м. Зменшили використання газу всі категорії споживачів.

Пальне

Верховній Раді пропонують скасувати 7%-й ПДВ на ввезення моторного палива та нульовий акциз на постачання бензину та зрідженого газу.

Законопроект №7311 від 24 квітня 2022 року авторства групи народних депутатів зареєстровано у Раді.

Законопроектом пропонується виключити з Податкового кодексу внесені трохи більше місяця тому норми щодо зниження з 20% до 7% ставки ПДВ на моторне паливо та встановлення нульового акцизу на бензини, важкі дистиляти, скраплений газ.

Відповідно до пояснювальної записки, метою законопроекту є забезпечення у період дії воєнного стану умов для належного функціонування економіки, а також належного наповнення доходної частини бюджету за рахунок надходження податкових та митних платежів.

Внаслідок дії звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ до бюджету не надійшло 417 млн грн.

Міжнародний вимір та санкції

«Газпром» зупиняє постачання газу до Польщі та Болгарії.«Газпром» проінформував болгарську газорозподільну компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня, повідомляє міністерство енергетики Болгарії. До цього росіяни повідомили найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку поставок з ранку середи.

Президент Європарламенту Роберта Метсола закликала до загальноєвропейського ембарго на російські енергоресурси

Німеччина готова повністю відмовитись від російської нафти та запровадити на неї ембарго, повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. Від початку війни частка російської нафти в споживанні Німеччини скоротилась з 35% до 12%.

Європа звинуватила росію в газовому шантажі. Зупинка постачання газу деяким споживачам в Європі є черговою спробою росії використати газ як інструмент шантажу, заявила Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Італійський уряд розглядає варіант із тимчасовою націоналізацією нафтопереробного заводу ISAB, що належить російському «Лукойлу». На такий крок підуть у разі запровадження ембарго на нафту із РФ.

Найбільша французька енергогенеруюча компанія Electricite de France (EDF) вирішила призупинити діяльність свого представництва в Росії.

Данія озвучила план припинення залежності від російського газу. Близько 50% данських домогосподарств, які зараз опалюються природним газом, будуть переведені на централізоване опалення до 2028 року.

Міжнародне агентство з ядерної безпеки (МАГАТЕ) створить робочу групу для координації допомоги та підтримки персоналу, який забезпечує безпеку ядерних об’єктів України.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом, Енергореформа