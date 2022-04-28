28 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 28, 2022.

28 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Україна і надалі дотримуватиметься заклику ЄС щодо реалізації Зеленої угоди, — Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб 

У ЄС наголошують, що оплата газу в рублях буде порушенням санкцій

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

  • За минулу добу відновлено електропостачання понад 19,8 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 12,6 тисячам, Донецькій – 3,7 тисячам, Харківській – 3,5 тисячам абонентів.
  • Станом на 28 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 870 населених пункти, загалом майже 700 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 292 тисячі споживачів, Харківській — 191 тисяча, Луганській – 98 тисяч.
  • Після війни Україна, як і раніше, дотримуватиметься заклику ЄС щодо реалізації Зеленої угоди, йдеться у колонці Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для видання The Economist.
  • Енергетичний сектор також зазнав збитків на мільярди доларів. У 2021 році Україна була серед країн, які дослухалися до заклику ЄС щодо реалізації Зеленої угоди. У процесі нашого відновлення ми й надалі слідуватимемо цій політиці.
  • Фокусом буде підтримка атомних, гідро-, сонячних та вітрових електростанцій. Справедлива трансформація вугільних регіонів триватиме.
  • Енергетична незалежність для України неможлива без значного збільшення видобутку газу.
  • Згідно з урядовим планом, інвестиції державних і приватних компаній зможуть допомогти забезпечити таку незалежність за три-п’ять років.
  • Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб.
  • Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.
  • Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген за годину, в санітарно-захисній зоні – 8–12 мкР за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької атомної електростанції.

Газ

  • Газопостачання відновлено 4724 споживачам.
  • Без газопостачання залишаються понад 213 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
  • Від початку тижня через пошкодження розподільних мереж облгазів були зупинені 2 газорозподільні станції — у Донецькій та у Харківській областях.
  • Загальна кількість відключених газорозподільних станцій становить 47.
  • Найбільша кількість відключених ГРС припадає на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Харківську області — 85% від загальної. Активні бойові дії унеможливлюють доступ до низки об’єктів для проведення ремонтних робіт.
  • Відновлення газорозподілу м. Лиман, на жаль, можливе тільки після перемоги.

Міжнародний вимір та санкції

  • Міністри енергетики країн Євросоюзу 2 травня проведуть позачергову зустріч, на якій обговорять газовий шантаж РФ після того, як «Газпром» припинив постачання газу Польщі та Болгарії.
  • росія може припинити постачання газу до Молдови. Молдова досі не отримала відповіді від «Газпрому» щодо відтермінування аудиту заборгованості, про який домовились минулого року, тому постачання російського газу з 1 травня під питанням.
  • Польща вважає, що Євросоюз повинен карати штрафами країни, які погодились платити за російський газ рублями
  • Німеччина готується до можливості, що росія зупинить свої поставки газу, повідомив канцлер Олаф Шольц.
  • Фінляндія не платитиме рублями за російський газ, про це заявила міністр з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен.
  • Литва й Іспанія виступають за введення ЄС ембарго на російські нафту й газ. Таку заяву зробили міністри закордонних справ Литви й Іспанії Габріелюс Ландсбергіс і Хосе Мануель Альбарес.
  • У ЄС наголошують, що оплата газу в рублях буде порушенням санкцій
  • У Євросоюзі попереджають, що оплата газу в рублях за запропонованим Кремлем механізмом стане порушенням санкцій проти Москви. «Виконання указу є порушенням санкцій», – заявив на щоденному брифінгу для ЗМІ у четвер речник Європейської комісії Ерік Мамер. «Якщо компанії платять в євро, вони не порушують санкцій», – сказав представник ЄС. Водночас, наголосив він, «ми не можемо погодитися з тим, що компанії зобов’язані відкривати другий рахунок у рублях і що платіж буде завершеним лише тоді, коли його переведено в рублі».

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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