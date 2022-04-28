28 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Україна і надалі дотримуватиметься заклику ЄС щодо реалізації Зеленої угоди, — Прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб
У ЄС наголошують, що оплата газу в рублях буде порушенням санкцій
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання понад 19,8 тисячам споживачів. Зокрема, у Київській області – 12,6 тисячам, Донецькій – 3,7 тисячам, Харківській – 3,5 тисячам абонентів.
- Станом на 28 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 870 населених пункти, загалом майже 700 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 292 тисячі споживачів, Харківській — 191 тисяча, Луганській – 98 тисяч.
- Після війни Україна, як і раніше, дотримуватиметься заклику ЄС щодо реалізації Зеленої угоди, йдеться у колонці Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для видання The Economist.
- Енергетичний сектор також зазнав збитків на мільярди доларів. У 2021 році Україна була серед країн, які дослухалися до заклику ЄС щодо реалізації Зеленої угоди. У процесі нашого відновлення ми й надалі слідуватимемо цій політиці.
- Фокусом буде підтримка атомних, гідро-, сонячних та вітрових електростанцій. Справедлива трансформація вугільних регіонів триватиме.
- Енергетична незалежність для України неможлива без значного збільшення видобутку газу.
- Згідно з урядовим планом, інвестиції державних і приватних компаній зможуть допомогти забезпечити таку незалежність за три-п’ять років.
- Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб.
- Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.
- Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген за годину, в санітарно-захисній зоні – 8–12 мкР за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької атомної електростанції.
Газ
- Газопостачання відновлено 4724 споживачам.
- Без газопостачання залишаються понад 213 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
- Від початку тижня через пошкодження розподільних мереж облгазів були зупинені 2 газорозподільні станції — у Донецькій та у Харківській областях.
- Загальна кількість відключених газорозподільних станцій становить 47.
- Найбільша кількість відключених ГРС припадає на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Харківську області — 85% від загальної. Активні бойові дії унеможливлюють доступ до низки об’єктів для проведення ремонтних робіт.
- Відновлення газорозподілу м. Лиман, на жаль, можливе тільки після перемоги.
Міжнародний вимір та санкції
- Міністри енергетики країн Євросоюзу 2 травня проведуть позачергову зустріч, на якій обговорять газовий шантаж РФ після того, як «Газпром» припинив постачання газу Польщі та Болгарії.
- росія може припинити постачання газу до Молдови. Молдова досі не отримала відповіді від «Газпрому» щодо відтермінування аудиту заборгованості, про який домовились минулого року, тому постачання російського газу з 1 травня під питанням.
- Польща вважає, що Євросоюз повинен карати штрафами країни, які погодились платити за російський газ рублями
- Німеччина готується до можливості, що росія зупинить свої поставки газу, повідомив канцлер Олаф Шольц.
- Фінляндія не платитиме рублями за російський газ, про це заявила міністр з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен.
- Литва й Іспанія виступають за введення ЄС ембарго на російські нафту й газ. Таку заяву зробили міністри закордонних справ Литви й Іспанії Габріелюс Ландсбергіс і Хосе Мануель Альбарес.
- У ЄС наголошують, що оплата газу в рублях буде порушенням санкцій
- У Євросоюзі попереджають, що оплата газу в рублях за запропонованим Кремлем механізмом стане порушенням санкцій проти Москви. «Виконання указу є порушенням санкцій», – заявив на щоденному брифінгу для ЗМІ у четвер речник Європейської комісії Ерік Мамер. «Якщо компанії платять в євро, вони не порушують санкцій», – сказав представник ЄС. Водночас, наголосив він, «ми не можемо погодитися з тим, що компанії зобов’язані відкривати другий рахунок у рублях і що платіж буде завершеним лише тоді, коли його переведено в рублі».
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом