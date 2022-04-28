Болгарія може зупинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини

Обновлено: Апрель 28, 2022.

Болгарія може зупинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини

Болгарія має намір провести ревізію усіх контрактів з російським «Газпромом» після припинення поставок газу до країни. Уряд шукає можливі законні шляхи для зупинки російських поставок до Сербії та Угорщини, які проходять по «Турецькому потоку» через Болгарію. Про це повідомляють болгарські ЗМІ з посиланням на прем’єр-міністра країни Кирила Петкова.

«Зробимо повний перегляд енергетичних контрактів з «Газпромом» — не тільки на поставки газу, але і на транзит. Ми повинні показати, що односторонній шантаж — це не ті відносини, які Болгарія буде терпіти», — зазначив Петков.

Міністр енергетики Болгарії Александр Ніколов заявив, що Болгарія завжди була чесним партнером не тільки для «Газпрому», але і для сусідніх країн. Однак після вчорашніх дій «Газпрому», перегляд контрактів на транзит необхідний.

Міністр також офіційно підтвердив, що поставки російського газу до країни припинилися. «В уряду є абсолютно готовий план. Поставки газу не будуть скорочені або обмежені. На даний момент у нас є чіткий план, звідки будуть надходити інші поставки газу», — сказав прем’єр.

Ніколов додав, що додаткові поставки газу до Болгарії будуть надходити з Туреччини та Греції як у вигляді традиційного газу, так і LNG. У четвер міністр фінансів та міністр енергетики відправляться до Брюсселю, щоб обговорити ситуацію з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: https://elektrovesti.net/80223_bolgariya-mozhe-zupiniti-tranzit-rosiyskogo-gazu-do-serbii-ta-ugorshchini

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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