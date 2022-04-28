Болгарія може зупинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини

Болгарія має намір провести ревізію усіх контрактів з російським «Газпромом» після припинення поставок газу до країни. Уряд шукає можливі законні шляхи для зупинки російських поставок до Сербії та Угорщини, які проходять по «Турецькому потоку» через Болгарію. Про це повідомляють болгарські ЗМІ з посиланням на прем’єр-міністра країни Кирила Петкова.

«Зробимо повний перегляд енергетичних контрактів з «Газпромом» — не тільки на поставки газу, але і на транзит. Ми повинні показати, що односторонній шантаж — це не ті відносини, які Болгарія буде терпіти», — зазначив Петков.

Міністр енергетики Болгарії Александр Ніколов заявив, що Болгарія завжди була чесним партнером не тільки для «Газпрому», але і для сусідніх країн. Однак після вчорашніх дій «Газпрому», перегляд контрактів на транзит необхідний.

Міністр також офіційно підтвердив, що поставки російського газу до країни припинилися. «В уряду є абсолютно готовий план. Поставки газу не будуть скорочені або обмежені. На даний момент у нас є чіткий план, звідки будуть надходити інші поставки газу», — сказав прем’єр.

Ніколов додав, що додаткові поставки газу до Болгарії будуть надходити з Туреччини та Греції як у вигляді традиційного газу, так і LNG. У четвер міністр фінансів та міністр енергетики відправляться до Брюсселю, щоб обговорити ситуацію з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: https://elektrovesti.net/80223_bolgariya-mozhe-zupiniti-tranzit-rosiyskogo-gazu-do-serbii-ta-ugorshchini